РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:41, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Посмертный донор из СКО спас жизни ребенка и нескольких взрослых

    В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошёл мультиорганный забор органов у посмертного донора 1985 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    трансплантация органов
    Фото: Министерство здравоохранения.

    Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки. Спасены ребенок и взрослые.

    Донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб.

    Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область. Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь.

    В «листе ожидания» донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей.

    Ранее мы сообщали о том, как посмертный донор спас жителей Астаны, Алматы и Экибастуза.

    В Казахстане появится первый завод по выпуску оборудования для донорских органов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Донорство СКО Трансплантация Больницы Трансплантология Органное донорство Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают