Посмертный донор из СКО спас жизни ребенка и нескольких взрослых
В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошёл мультиорганный забор органов у посмертного донора 1985 года рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки. Спасены ребенок и взрослые.
Донорский процесс был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад ННОЦ и UMC, региональных координаторов и всех необходимых служб.
Важную роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно отреагировали и обеспечили сопровождение врачей и специалистов, выехавших в область. Этот случай наглядно показал, что только слаженная работа координаторов, медицинских работников и государственных служб вместе с решением семьи донора делает возможным то, что сотни пациентов в Казахстане получают шанс на жизнь.
В «листе ожидания» донорских органов находятся на сегодня более 4300 человек, среди них более 120 детей.
