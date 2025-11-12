Послом туризма Казахстана стала журналист из Бельгии

Представитель медиа активно сотрудничает с международными изданиями и знакомит европейских читателей с нашей страной.

— Казахстан произвел на меня глубокое впечатление — своей природой, гостеприимством и стремлением к развитию. Мне хотелось бы, чтобы о стране узнало как можно больше людей в Европе, — отметила бельгийская журналистка Дерья Сойсал.

В сообщении отмечается, что с 2018 года Kazakh Tourism реализует программу «Посол туризма РК». Она направлена на повышение международного интереса к Казахстану как к туристскому направлению. К программе присоединяются туриндустрии, деятели культуры и образования, медиасферы и цифрового пространства из разных стран.

Ранее почетная миссия вручена Димашу Кудайбергену, японскому блогеру Юдзи Натсума и инфлюенсеру из КНР Таотао.

