Последствия приостановки работы правительства США: цифры

Интересные факты о приостановке работы правительства США и последствия для страны в цифрах:

43 — количество дней, в течение которых не работало правительство, — самый долгий срок за всю историю. С 1977 года правительство США 20 раз не укладывалось в сроки финансирования, в результате чего средняя продолжительность приостановки работы правительства составляла 8 дней.

Ранее, самый длительный шатдаун длился 35 дней с декабря 2018 года по начало 2019 год во время первого президентского срока Дональда Трампа из-за глубоких разногласий между партиями по вопросу финансирования системы здравоохранения, сообщает The Guardian.

0,8% — годовой валовой внутренний продукт (ВВП) с поправкой на инфляцию, потерянный из-за приостановки работы, по данным бухгалтерской фирмы EY. Для сравнения: в первой половине 2025 года экономика росла в среднем на 1,6% в год, то есть приостановка работы правительства свела на нет экономический рост, эквивалентный примерно половине того, что было достигнуто за предыдущий шестимесячный период.

$11 млрд — сумма ВВП с поправкой на инфляцию, безвозвратно потерянная из-за приостановки работы правительства, согласно прогнозу, опубликованному Бюджетным управлением Конгресса.

42 млн — приблизительное число участников Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), которые лишились пособий во время приостановки работы программы. Многие из них — американцы с низким доходом или пожилые люди. Ожидается, что выплаты возобновятся в течение нескольких дней.

670 000 — приблизительное количество федеральных служащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск во время приостановки работы правительства, по данным Двухпартийного политического центра. Около 730 000 федеральных служащих работали без оплаты.

60 000 — количество работников за пределами федерального правительства, потерявших работу из-за экономических последствий приостановки работы правительства, сообщил в четверг директор Национального экономического совета, советник Белого дома Кевин Хассетт.

8 — число сенаторов-демократов, которые выступили против других членов партии и проголосовали за возобновление работы правительства. Законопроект был принят Сенатом 60 голосами против 40. Единственный республиканец, сенатор Рэнд Пол из Кентукки, проголосовал против законопроекта.

6 — количество членов Палаты представителей от Демократической партии, которые не согласились с другими членами партии и проголосовали за возобновление работы правительства. Два республиканца выступили против возобновления работы правительства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на ближайшие два месяца, который ранее одобрили обе палаты Конгресса.