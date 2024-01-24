После землетрясения на автодорогах и мостах разрушения не зафиксированы - Казавтожол

Работники «Казавтожол» провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской, Жамбылской областях и в области Жетысу с целью выявления негативного воздействия землетрясения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщалось, в ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение - 5 баллов, при этом 8 человек пострадали. В Шымкенте - 2 балла.

Землетрясение также ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетысу.

После поступления сигнала дорожники оперативно выехали на трассы и мосты, а также провели контрольные осмотры в дневное время суток. По результатам обследования на автодорогах республиканского значения и мостах разрушения и дефекты не выявлены.