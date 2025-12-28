РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:45, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Полиция Парижа задержала 40 человек за фейерверки

    Парижская полиция задержала 40 человек за незаконное использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни, а также на набережной Сены, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    После запуска фейерверков у Эйфелевой башни задержали 40 человек
    Фото: GETTY IMAGES

    Правоохранители выявили нарушителей благодаря трансляции с камер видеонаблюдения, которые фиксировали факты запуска пиротехники в запрещенных местах.

    Инцидент стал частью усиленного контроля за безопасностью в центре французской столицы в преддверии новогодних праздников.

    Напомним, в Германии усилилась дискуссия вокруг возможного запрета частных фейерверков в новогоднюю ночь. 

    Поводом стало обращение медицинского сообщества, которое указывает на перегрузку отделений неотложной помощи и рост числа травм. В ответ представители пиротехнической отрасли заявили, что проблема кроется вовсе не в легальных салютах.

    О том, почему новогодние салюты и петарды остаются одной из самых травмоопасных традиций и какие риски они несут, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Жанар Альжанова
