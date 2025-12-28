Полиция Парижа задержала 40 человек за фейерверки

Правоохранители выявили нарушителей благодаря трансляции с камер видеонаблюдения, которые фиксировали факты запуска пиротехники в запрещенных местах.

Инцидент стал частью усиленного контроля за безопасностью в центре французской столицы в преддверии новогодних праздников.

Напомним, в Германии усилилась дискуссия вокруг возможного запрета частных фейерверков в новогоднюю ночь.

Поводом стало обращение медицинского сообщества, которое указывает на перегрузку отделений неотложной помощи и рост числа травм. В ответ представители пиротехнической отрасли заявили, что проблема кроется вовсе не в легальных салютах.

