Медики призвали к запрету фейерверков в Германии

Поводом стало обращение медицинского сообщества, которое указывает на перегрузку отделений неотложной помощи и рост числа травм. В ответ представители пиротехнической отрасли заявили, что проблема кроется вовсе не в легальных салютах.

Глава Немецкой ассоциации пиротехников и художественных фейерверков (bvpk) Кристоф Крёпль подчеркнул, что тяжелые несчастные случаи происходят «почти исключительно из-за нелегальных фейерверков». По его словам, разрешенная к продаже пиротехника проходит строгие проверки и имеет жесткие ограничения по мощности и размеру. Крёпль утверждает, что легальные новогодние фейерверки не способны привести к ампутации конечностей или разрыву руки.

При этом он признал, что опасная нелегальная пиротехника сегодня доступна как никогда раньше. Именно в этой сфере, по мнению главы bvpk, политики должны активнее контролировать ситуацию и добиваться соблюдения уже существующих законов, а не вводить тотальные запреты.

Ранее Федеральная врачебная палата Германии выступила за полный запрет частных фейерверков. Президент организации Клаус Райнхардт напомнил, что в новогоднюю ночь по всей стране фиксируются многочисленные травмы рук и глаз, а также тяжелые ожоги, из-за чего больницы работают на пределе возможностей.

Кристоф Крёпль, однако, не согласен с тем, что именно фейерверки являются основной причиной нагрузки на медиков. По его мнению, гораздо большую роль играет массовое злоупотребление алкоголем в праздничный период.

Против запрета частных фейерверков также высказался министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер. Он заявил, что не каждую проблему следует решать запретами, подчеркнув, что запуск фейерверков на Новый год является давней традицией в Германии. При этом министр признался, что лично не является поклонником салютов.

О том, почему новогодние салюты и петарды остаются одной из самых травмоопасных традиций и какие риски они несут, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.