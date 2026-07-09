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    После размыва дороги в Алматы круглосуточно следят за рекой Аксай

    В Алматы продолжается непрерывный мониторинг гидрологической обстановки вдоль русла реки Аксай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    После размыва дороги в Алматы круглосуточно следят за рекой Аксай
    Кадр из видео

    С 1 июля наблюдение за ситуацией ведут сотрудники ДЧС Алматы совместно со Службой спасения, ГУ «Казселезащита», республиканским спасательным отрядом «Барыс» и акиматом Наурызбайского района.

    В настоящее время ситуация находится под контролем. Продолжает работу оперативный штаб, координирующий действия всех задействованных служб.

    После размыва дороги в Алматы круглосуточно следят за рекой Аксай
    Кадр из видео

    — 1 июля в результате увеличения притока воды с горных склонов произошло повреждение участка подъездной дороги к одному из садоводческих обществ, а также был повален столб линии электроснабжения. Слаженными действиями сотрудников экстренных служб и благодаря привлечению инженерной техники дорожное полотно восстановлено, проведены необходимые работы по обеспечению безопасного проезда, — сообщили в ДЧС города.

    Мониторинг гидрологической обстановки продолжается в круглосуточном режиме. Все службы находятся в готовности к оперативному реагированию в случае изменения ситуации.

    После размыва дороги в Алматы круглосуточно следят за рекой Аксай
    Кадр из видео

    Напомним, что 2 июля, около 06:50, в селе Жанатурмыс Карасайского района на территории ТОО «Карьер Аксай» в результате подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта в северо-западной части карьера. В целях обеспечения безопасности начато временное переселение жителей девяти частных домов.

    Ранее сообщалось, что русло реки Аксай углубляют в Алматинской области.

    ДЧС Происшествия, ЧС Алматы Реки
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор