После размыва дороги в Алматы круглосуточно следят за рекой Аксай

С 1 июля наблюдение за ситуацией ведут сотрудники ДЧС Алматы совместно со Службой спасения, ГУ «Казселезащита», республиканским спасательным отрядом «Барыс» и акиматом Наурызбайского района.

В настоящее время ситуация находится под контролем. Продолжает работу оперативный штаб, координирующий действия всех задействованных служб.

Кадр из видео

— 1 июля в результате увеличения притока воды с горных склонов произошло повреждение участка подъездной дороги к одному из садоводческих обществ, а также был повален столб линии электроснабжения. Слаженными действиями сотрудников экстренных служб и благодаря привлечению инженерной техники дорожное полотно восстановлено, проведены необходимые работы по обеспечению безопасного проезда, — сообщили в ДЧС города.

Мониторинг гидрологической обстановки продолжается в круглосуточном режиме. Все службы находятся в готовности к оперативному реагированию в случае изменения ситуации.

Кадр из видео

Напомним, что 2 июля, около 06:50, в селе Жанатурмыс Карасайского района на территории ТОО «Карьер Аксай» в результате подмыва берега реки Аксай произошло смещение грунта в северо-западной части карьера. В целях обеспечения безопасности начато временное переселение жителей девяти частных домов.

Ранее сообщалось, что русло реки Аксай углубляют в Алматинской области.