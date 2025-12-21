После протестов фермеров в Брюсселе вывезли более 50 тонн мусора

Сотрудники «Net Brussel» работали до 23:00 18 декабря, чтобы убрать весь оставшийся мусор.

Учитывая масштаб беспорядков, власти бельгийской столицы приняли специальные меры по уборке города. Операции по зачистке улиц от мусора начались в четверг днем ​​и продолжались по мере постепенного разгона протестующих.

В центре внимания коммунальщиков оказались маршруты тракторов, собравшихся на Люксембургской площади перед Европейским парламентом. Особое внимание было уделено внутренней кольцевой дороге Брюсселя, улице Кронлаан в Эльсене и улице Пауля Гиманслаан в Синт-Ламбрехтс-Волюве.

Бригады уборщиков очистили дорогу от сожженных мусорных баков и шин, а также от большого количества картофеля, свеклы и влажной соломы.

Полиция задержала 6 протестующих в превентивном порядке и арестовала еще 7 по подозрению в совершении преступных действий. В ходе протеста пострадали четверо полицейских.

Представитель местной полиции коммуны Иксель заявил журналистам, что «материальный ущерб огромен».

— Было уничтожено около дюжины противогазов и один шлем, а десятки униформ, щитов и шлемов были испорчены и испачканы. Полицейский автомобиль также получил повреждения после столкновения с трактором, — сказал он.

К другим повреждениям относятся сломанные или снятые дорожные знаки, разбитые окна и дорожное покрытие, поврежденное пожарами.

Протест фермеров совпал с первым днем ​​двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Аграрии собрались и выразили протест против сельскохозяйственной политики ЕС, в частности, против предлагаемого соглашения о свободной торговле с южноамериканским торговым блоком Меркосур. Европейские фермеры опасаются недобросовестной конкуренции в случае подписания этого соглашения.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна была отправиться в Бразилию в эти выходные для подписания соглашения с Меркосуром. Подготовка к заключению соглашения о свободной торговле заняла 25 лет.

Однако лидеры ЕС договорились отложить подписание соглашения до следующего месяца после просьбы о переносе со стороны Франции и Италии. После саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока рано говорить о том, сможет ли его страна одобрить соглашение в январе 2026 года.