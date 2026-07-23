После общественного обсуждения в Таразе решили спилить только 27 тополей

Специалисты выдали заключение, что данные деревья находятся в неудовлетворительном состоянии. На их месте акимат обещает высадить 100 ясеней и катальп, передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение о судьбе зеленых насаждений озвучили после открытой встречи с горожанами. В обсуждении приняли участие аким Тараза Бакытжан Орынбеков, представители ответственных служб и профильные специалисты.

Главным итогом стало определение точного количества деревьев, подлежащих ликвидации. Предписание выдано в отношении 27 тополей, санитарное состояние которых признано неудовлетворительным. Основанием послужило заключение Института ботаники и фитоинтродукции. При обследовании специалисты учитывали наличие заболеваний, биологический возраст и жизнеспособность каждого дерева, а также оценивали, может ли оно представлять опасность для людей.

Единственной просьбой граждан было не оставлять улицу без новых насаждений. В акимате пояснили, что взамен вырубленных тополей проектом предусмотрена высадка 100 саженцев высотой до двух с половиной метров. Вдоль улицы должны появиться 50 зеленых ясеней и столько же катальп.

По заявлениям специалистов эти породы выбраны с учетом климата региона и подходят для городского озеленения. При этом саженцам потребуется время, чтобы вырасти и заменить тень от взрослых тополей.

Именно дальнейший уход за молодыми насаждениями стал одним из главных вопросов жителей. Горожане интересовались, как будет организован полив, удастся ли сохранить затененные участки и кто станет контролировать качество благоустройства. Бакытжан Орынбеков заверил, что предложения учтут при продолжении работ, а способ организации полива выберут с учетом ошибок, совершенных в регионе при проведении подобных работ ранее.

В акимате также рассказали, что в настоящее время работы по благоустройству данного участка выполнены примерно на 30%, а полностью завершить этот отрезок улицы Толе би обещают в октябре.

Ранее сообщалось, что власти Тараза намерены вырубить 90 тополей в центре города.

Также в Жамбылской области в рамках стабилизации экологического положения планируют высадить почти миллион саженцев.