Химпром, отвалы и воздух: экологическая ситуация в Жамбылской области
Промышленные выбросы, твердые отходы и загрязнение воздуха остаются острыми экологическими вызовами региона. О том, как современные технологии, зеленые насаждения и эксперименты в строительной отрасли помогут исправить положение - в материале корреспондента агентства Kazinform.
Вся работа по улучшению экологической ситуации в Жамбылской области сегодня ведется в рамках дорожной карты до 2026 года. Документ включает пять направлений и 25 мероприятий.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, экологическая обстановка в регионе сопоставима с промышленными городами — Карагандой, Усть-Каменогорском, а также загазованным Алматы. Снижение качества воздуха в Жамбылской области связано, прежде всего, с использованием твердого топлива в частном секторе, а также с деятельностью предприятий теплоэнергетики и химической промышленности.
Планы и затраты
В министерстве считают, что улучшить экологическую ситуацию в регионе поможет закон об обязательном внедрении наилучших доступных технологий (НДТ). Речь идет об использовании современных и эффективных методов производства, основанных на международном опыте и адаптированных под местные условия. Заводы, оснащенные НДТ, будут потреблять меньше ресурсов и наносить меньший вред окружающей среде.
При этом в регионе продолжают использовать и традиционные методы. В частности, действует региональный план «Зеленый пояс», согласно которому на площади 814,6 га должны высадить 970 тысяч деревьев 12 сортов. До конца 2025 года предполагается высадить около 195 тысяч саженцев.
Всего на защиту экологии в регионе в 2023–2026 годах планируют направить 7,2 млрд тенге. В 2024 году было освоено 3,2 млрд тенге вместо запланированных 2,7 млрд. При этом в 2025 году выделено 2,2 млрд тенге, в 2026-м предусмотрено еще 2,3 млрд. Также предприятия реализуют природоохранные мероприятия за счет собственных средств.
Химическая промышленность: контроль и меры
Если Центральный Казахстан ассоциируется с металлургией, а запад страны - с нефтегазовой сферой, то Жамбылская область известна развитой химической промышленностью. В регионе функционируют 7 крупных предприятий: ТОО «НДФЗ», ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», ТОО «Talas Investment Company», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «Kazakhstan Hydrogen Peroxide», ТОО «Karatau Chemicals» и ТОО «Еврохим-Каратау». Все они отнесены к объектам I категории экологической опасности.
Министерство экологии проводит плановые и внеплановые проверки предприятий. За последние три года наложено штрафов на сумму более 11 млн тенге. Кроме того, конечно же, предприятия обязали устранить выявленные нарушения.
В регионе действует план-график контроля эмиссий в санитарно-защитных зонах. Так, в 2024 году департамент экологии отобрал 10 проб за пределами ТОО «Казфосфат» и провел 60 анализов, по ТОО «НДФЗ» отобрано 2 пробы, проведено 14 анализов. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
В ближайшее время для мониторинга выбросов будет задействован беспилотник с газоанализатором «Snifer». Кроме того, предприятия внедряют автоматизированные системы контроля эмиссий с передачей данных в централизованную систему.
Производства вне Тараза
Химические предприятия расположены не только вблизи областного центра. В Сарысуском и Таласском районах действуют ТОО «Talas Investment Company» (выпускает цианид натрия и сульфат аммония) и ТОО «ЕвроХим — Каратау» (завод по производству удобрений).
Помимо обязательств по плановому сокращению выбросов, эти предприятия участвуют в озеленении и снижении нагрузки на природу. Так, ТОО «Talas Investment Company» должно высадить 3 200 деревьев до конца 2029 года, а «ЕвроХим — Каратау» внедряет экономичную водооборотную систему и автоматизированный мониторинг.
Фосфогипс: проблема отвалов
Одной из ключевых экологических проблем остаются отвалы фосфогипса. Сегодня вблизи Тараза расположены два таких объекта. Первый, площадью 25 га, закрыт с 2020 года. Второй, площадью 28 га, эксплуатировался с 2015 по 2023 год и рассчитан на 6,8 млн кубометров фосфогипса.
В 2024 году в ходе внеплановой проверки ТОО «Казфосфат» было установлено, что официально закрытый второй отвал продолжают активно использовать. Суд обязал прекратить его эксплуатацию и провести переработку отходов.
Всего на двух отвалах накопилось свыше 17 млн тонн фосфогипса. Новый, третий отвал площадью 51,32 га введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Его срок использования ограничен 2029 годом. Помимо этого, в отличие от двух первых, расположенных в непосредственной близости от завода, его разместили далеко, а значит предприятию предстоят дополнительные затраты на транспортировку отходов.
Но насколько опасны для людей отвалы фосфогипса, раз уж с одной стороны людей уверяют, что он безопасен, а с другой, стараются перенести их подальше от населенных пунктов. Фосфогипс, по данным ведомства, относится к отходам 5-го класса опасности (является неопасным) и может использоваться в сельском хозяйстве как меллиорант. Вещество на 94,58% состоит из гипса, также содержит глинистые минералы (2%), фосфаты (1,8%), кварц (1,26%) и незначительные примеси (стронций, барий, железо, цинк и др.).
Опасения по поводу радиоактивности, активно обсуждаемые жителями региона, также не подтвердились. В ходе радиационного контроля в 2024 году превышения фона не зафиксировано.
Несмотря на то, что завод «Казфосфат» самостоятельно должен отвечать за рекультивацию отвалов, промышленникам активно помогает министерство и местные власти. Так, согласно дорожной карте, фосфогипс планируют использовать для сельского хозяйства, в строительстве и для рекультивации карьеров. Самим же заводом в первом квартале 2025 года было реализовано 36,6 тысячи тонн фосфогипса, что составляет лишь 0,2% от общего объема скопившегося продутка.
Предприятие совместно с Таразским региональным университетом проводит исследования по использованию фосфогипса как строительного материала. Также в России недавно были проведены испытания — в городе Ставрополе фосфогипс попытались подвергнуть термической обработке, однако высокая прочность полученных образцов не была достигнута. Несмотря на провал первых испытаний, исследования продолжаются.
Открытый мониторинг
В министерстве также рассказали, что любой обеспокоенный ситуацией житель региона может узнать об экологической обстановке в Таразе или районах области. Сам мониторинг проводит РГП «Казгидромет». Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на пяти постах наблюдения, в том числе на четырех постах ручного отбора проб и на автоматической станции. Основным критерием качества атмосферного воздуха являются значения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ. Воздух проверяется на 13 показателей.
Результаты публикуются в мобильном приложении «AirKZ» и на сайте kazhydromet.kz. Среди анализируемых веществ: диоксид серы, оксиды азота и углерода, пыль, формальдегид, сероводород, бенз (а)пирен, тяжелые металлы и др.
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