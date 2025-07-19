Химпром, отвалы и воздух: экологическая ситуация в Жамбылской области

Вся работа по улучшению экологической ситуации в Жамбылской области сегодня ведется в рамках дорожной карты до 2026 года. Документ включает пять направлений и 25 мероприятий.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, экологическая обстановка в регионе сопоставима с промышленными городами — Карагандой, Усть-Каменогорском, а также загазованным Алматы. Снижение качества воздуха в Жамбылской области связано, прежде всего, с использованием твердого топлива в частном секторе, а также с деятельностью предприятий теплоэнергетики и химической промышленности.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

Планы и затраты

В министерстве считают, что улучшить экологическую ситуацию в регионе поможет закон об обязательном внедрении наилучших доступных технологий (НДТ). Речь идет об использовании современных и эффективных методов производства, основанных на международном опыте и адаптированных под местные условия. Заводы, оснащенные НДТ, будут потреблять меньше ресурсов и наносить меньший вред окружающей среде.

При этом в регионе продолжают использовать и традиционные методы. В частности, действует региональный план «Зеленый пояс», согласно которому на площади 814,6 га должны высадить 970 тысяч деревьев 12 сортов. До конца 2025 года предполагается высадить около 195 тысяч саженцев.

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

Всего на защиту экологии в регионе в 2023–2026 годах планируют направить 7,2 млрд тенге. В 2024 году было освоено 3,2 млрд тенге вместо запланированных 2,7 млрд. При этом в 2025 году выделено 2,2 млрд тенге, в 2026-м предусмотрено еще 2,3 млрд. Также предприятия реализуют природоохранные мероприятия за счет собственных средств.

Химическая промышленность: контроль и меры

Если Центральный Казахстан ассоциируется с металлургией, а запад страны - с нефтегазовой сферой, то Жамбылская область известна развитой химической промышленностью. В регионе функционируют 7 крупных предприятий: ТОО «НДФЗ», ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», ТОО «Talas Investment Company», ТОО «ХИМ-плюс», ТОО «Kazakhstan Hydrogen Peroxide», ТОО «Karatau Chemicals» и ТОО «Еврохим-Каратау». Все они отнесены к объектам I категории экологической опасности.

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

Министерство экологии проводит плановые и внеплановые проверки предприятий. За последние три года наложено штрафов на сумму более 11 млн тенге. Кроме того, конечно же, предприятия обязали устранить выявленные нарушения.

В регионе действует план-график контроля эмиссий в санитарно-защитных зонах. Так, в 2024 году департамент экологии отобрал 10 проб за пределами ТОО «Казфосфат» и провел 60 анализов, по ТОО «НДФЗ» отобрано 2 пробы, проведено 14 анализов. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

В ближайшее время для мониторинга выбросов будет задействован беспилотник с газоанализатором «Snifer». Кроме того, предприятия внедряют автоматизированные системы контроля эмиссий с передачей данных в централизованную систему.

Производства вне Тараза

Химические предприятия расположены не только вблизи областного центра. В Сарысуском и Таласском районах действуют ТОО «Talas Investment Company» (выпускает цианид натрия и сульфат аммония) и ТОО «ЕвроХим — Каратау» (завод по производству удобрений).

Помимо обязательств по плановому сокращению выбросов, эти предприятия участвуют в озеленении и снижении нагрузки на природу. Так, ТОО «Talas Investment Company» должно высадить 3 200 деревьев до конца 2029 года, а «ЕвроХим — Каратау» внедряет экономичную водооборотную систему и автоматизированный мониторинг.

Фосфогипс: проблема отвалов

Одной из ключевых экологических проблем остаются отвалы фосфогипса. Сегодня вблизи Тараза расположены два таких объекта. Первый, площадью 25 га, закрыт с 2020 года. Второй, площадью 28 га, эксплуатировался с 2015 по 2023 год и рассчитан на 6,8 млн кубометров фосфогипса.

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

В 2024 году в ходе внеплановой проверки ТОО «Казфосфат» было установлено, что официально закрытый второй отвал продолжают активно использовать. Суд обязал прекратить его эксплуатацию и провести переработку отходов.

Всего на двух отвалах накопилось свыше 17 млн тонн фосфогипса. Новый, третий отвал площадью 51,32 га введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Его срок использования ограничен 2029 годом. Помимо этого, в отличие от двух первых, расположенных в непосредственной близости от завода, его разместили далеко, а значит предприятию предстоят дополнительные затраты на транспортировку отходов.

Но насколько опасны для людей отвалы фосфогипса, раз уж с одной стороны людей уверяют, что он безопасен, а с другой, стараются перенести их подальше от населенных пунктов. Фосфогипс, по данным ведомства, относится к отходам 5-го класса опасности (является неопасным) и может использоваться в сельском хозяйстве как меллиорант. Вещество на 94,58% состоит из гипса, также содержит глинистые минералы (2%), фосфаты (1,8%), кварц (1,26%) и незначительные примеси (стронций, барий, железо, цинк и др.).

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

Опасения по поводу радиоактивности, активно обсуждаемые жителями региона, также не подтвердились. В ходе радиационного контроля в 2024 году превышения фона не зафиксировано.

Несмотря на то, что завод «Казфосфат» самостоятельно должен отвечать за рекультивацию отвалов, промышленникам активно помогает министерство и местные власти. Так, согласно дорожной карте, фосфогипс планируют использовать для сельского хозяйства, в строительстве и для рекультивации карьеров. Самим же заводом в первом квартале 2025 года было реализовано 36,6 тысячи тонн фосфогипса, что составляет лишь 0,2% от общего объема скопившегося продутка.

Предприятие совместно с Таразским региональным университетом проводит исследования по использованию фосфогипса как строительного материала. Также в России недавно были проведены испытания — в городе Ставрополе фосфогипс попытались подвергнуть термической обработке, однако высокая прочность полученных образцов не была достигнута. Несмотря на провал первых испытаний, исследования продолжаются.

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

Открытый мониторинг

В министерстве также рассказали, что любой обеспокоенный ситуацией житель региона может узнать об экологической обстановке в Таразе или районах области. Сам мониторинг проводит РГП «Казгидромет». Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на пяти постах наблюдения, в том числе на четырех постах ручного отбора проб и на автоматической станции. Основным критерием качества атмосферного воздуха являются значения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ. Воздух проверяется на 13 показателей.

Результаты публикуются в мобильном приложении «AirKZ» и на сайте kazhydromet.kz. Среди анализируемых веществ: диоксид серы, оксиды азота и углерода, пыль, формальдегид, сероводород, бенз (а)пирен, тяжелые металлы и др.

Фото: Алексей Поляков/ Kazinform

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