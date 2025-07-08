Какие экологические угрозы выявлены в Туркестанской области

С начала года было исследовано 4113 проб атмосферного воздуха. В 105 из них (3,1%) зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Чаще всего выявлялись аммиак (30 случаев), взвешенные вещества (30), диоксид азота (12), формальдегид (9), фенол (8), а также пыль, окись углерода, диоксид углерода и сажа.

— В жилой зоне, в зоне влияния промышленных предприятий и на автомагистралях с интенсивным движением транспорта установлено 196 пунктов контроля. Пробы атмосферного воздуха из этих контрольных точек исследуются ежеквартально в рамках «Правил санитарно-эпидемиологического мониторинга, — отмечают специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

Особенно тревожная ситуация наблюдается вблизи промышленных предприятий. Из 3364 проб в 3% случаев выявлены превышения по санитарно-химическим показателям. Даже на автомобильных дорогах, где исследовано 432 пробы, в 0,4% случаев уровень вредных веществ оказался выше допустимого.

— Все загрязнители атмосферного воздуха оказывают существенное негативное воздействие на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм преимущественно через дыхательные пути и приводят к развитию заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и различных аллергических реакций, — сообщили специалисты.

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