Когда улучшится экология Атырау
Одной из наиболее волнующих проблем для жителей Атырау остаётся загрязнение атмосферного воздуха. Экологическая ситуация в регионе, где и дышать-то непросто, все еще далека от улучшения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кто отвечает за реализацию Дорожной карты?
Как сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Аскар Жусупов, на промышленных предприятиях региона внедряются наилучшие доступные технологии.
Главная цель — снижение объёмов вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, за счёт контроля выбросов в атмосферу, рационального использования водных ресурсов, а также эффективного управления твёрдыми бытовыми отходами.
— Были тщательно проанализированы основные экологические проблемы нефтяного региона, определены приоритетные вопросы, требующие незамедлительного решения. В этой связи Министерство экологии и природных ресурсов совместно с акиматом области приняли Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022–2025 годы. Дорожная карта включает 7 разделов и состоит из 45 пунктов. В ней подробно рассмотрены актуальные экологические вопросы и пути их решения. На сегодня полностью реализованы 9 мероприятий, ещё 7 — находятся в стадии исполнения. Вместе с тем остаются 23 мероприятия, которые пока не выполнены, и 6 пунктов, срок исполнения которых ещё не наступил, — отметил Аскар Жусупов.
Согласно предоставленным данным, среди невыполненных пунктов:
- 7 мероприятий направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- 3 — касаются озеленения территории;
- 2 — относятся к сфере управления отходами.
Кроме того, остаются неисполненными:
- 6 мероприятий в области регулирования водных ресурсов,
- 1 — по снижению выбросов от автотранспорта,
- 3 — по вопросам охраны земельных ресурсов.
— Несмотря на то, что срок исполнения некоторых мероприятий истёк ещё в прошлом году, они до сих пор остаются нерешёнными. Первое — восстановление канализационно-очистных сооружений на правом берегу города Атырау. За выполнение этого проекта отвечало управление строительства Атырауской области. Второе — Атырауский нефтеперерабатывающий завод не завершил восстановление испарительной площадки «Тухлая балка». Третье — испарительная площадка «Квадрат» также не была полностью реконструирована. Ответственными за выполнение данного пункта являются акимат города Атырау и АО «Павлодарский речной порт». Четвёртое — остаётся незавершённым восстановление всех канализационных насосных станций города Атырау. За исполнение отвечают управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, акимат города Атырау и КГП «Атырау Су Арнасы». Пятое — акимат города Атырау не завершил восстановление действующего полигона твёрдых бытовых отходов. Шестое — акиматы Махамбетского, Жылыойского и Курмангазинского районов не организовали в полном объёме работы по очистке территорий, загрязнённых нефтепродуктами, совместно с компаниями «Sat Trans Service», «Sta Profit Company», «Kөlzhan Oil» и «Nors Caspian Oil Development». Срок исполнения данного мероприятия был установлен на 2023 год, — уточнил Аскар Жусупов.
Разрабатывается новая редакция Дорожной карты
В настоящее время ведётся работа по подготовке новой версии Дорожной карты. Причинами стали несколько обстоятельств:
Во-первых, Комитет водных ресурсов передан Министерству водных ресурсов и ирригации, Комитет рыбного хозяйства — Министерству сельского хозяйства, Комитет геологии — Министерству промышленности и строительства.
Во-вторых, ряд мероприятий, предусмотренных ранее, утратили актуальность.
В-третьих, срок действующей Дорожной карты завершается в этом году.
— Для обеспечения финансирования экологических решений в регионе маслихатом Атырауской области был утверждён «План мероприятий по охране окружающей среды Атырауской области на 2025–2027 годы». В рамках этого плана предусмотрено проведение исследований «Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения Атырауской области, проведение исследований в рамках индикатора оценки экологической обстановки, оценка воздействия антропогенных факторов на здоровье, — добавил глава департамента.
Какие компании наносят вред окружающей среде?
По словам Аскара Жусупова, к предприятиям первой категории, оказывающим наибольшее воздействие на экологию, относятся 83 компании. Из них:
- 50% работают в нефтегазодобывающем секторе,
- 5% — в нефтепереработке и газохимии,
- 15% — в сфере управления полигонами, переработки и обезвреживания отходов,
- 21% — в других отраслях производства.
Ко второй категории относятся 30 предприятий, у которых зарегистрировано 64 объекта.
К третьей — 113 объектов, принадлежащих 64 компаниям.
— В прошлом году общий объём фактических загрязняющих выбросов составил 117,8 тысячи тонн. Это на 37,7 тысячи тонн или 24 % меньше, чем в 2021 году. Основная доля загрязнения атмосферного воздуха приходится на крупные предприятия первой категории — их вклад составляет 90 % от общего объёма выбросов. В частности: доля ТОО «Тенгизшевройл» составила 142,957 тысячи тонн; компания «North Caspian Operating Company N.V.» — 61,506 тысячи тонн; АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» — 11,480 тысячи тонн; ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» — также 11,480 тысячи тонн, — сообщил Аскар Жусупов.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала текущего года в Атырау было наложено штрафов на сумму 916 млн тенге за загрязнение окружающей среды.