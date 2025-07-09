Когда улучшится экология Атырау

Кто отвечает за реализацию Дорожной карты?

Как сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Аскар Жусупов, на промышленных предприятиях региона внедряются наилучшие доступные технологии.

Главная цель — снижение объёмов вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду, за счёт контроля выбросов в атмосферу, рационального использования водных ресурсов, а также эффективного управления твёрдыми бытовыми отходами.

— Были тщательно проанализированы основные экологические проблемы нефтяного региона, определены приоритетные вопросы, требующие незамедлительного решения. В этой связи Министерство экологии и природных ресурсов совместно с акиматом области приняли Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Атырауской области на 2022–2025 годы. Дорожная карта включает 7 разделов и состоит из 45 пунктов. В ней подробно рассмотрены актуальные экологические вопросы и пути их решения. На сегодня полностью реализованы 9 мероприятий, ещё 7 — находятся в стадии исполнения. Вместе с тем остаются 23 мероприятия, которые пока не выполнены, и 6 пунктов, срок исполнения которых ещё не наступил, — отметил Аскар Жусупов.

Фото: видеодан алынған кадр/Jibek Joly телеарнасы

Согласно предоставленным данным, среди невыполненных пунктов:

7 мероприятий направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

3 — касаются озеленения территории;

2 — относятся к сфере управления отходами.

Кроме того, остаются неисполненными:

6 мероприятий в области регулирования водных ресурсов,

1 — по снижению выбросов от автотранспорта,

3 — по вопросам охраны земельных ресурсов.

— Несмотря на то, что срок исполнения некоторых мероприятий истёк ещё в прошлом году, они до сих пор остаются нерешёнными. Первое — восстановление канализационно-очистных сооружений на правом берегу города Атырау. За выполнение этого проекта отвечало управление строительства Атырауской области. Второе — Атырауский нефтеперерабатывающий завод не завершил восстановление испарительной площадки «Тухлая балка». Третье — испарительная площадка «Квадрат» также не была полностью реконструирована. Ответственными за выполнение данного пункта являются акимат города Атырау и АО «Павлодарский речной порт». Четвёртое — остаётся незавершённым восстановление всех канализационных насосных станций города Атырау. За исполнение отвечают управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, акимат города Атырау и КГП «Атырау Су Арнасы». Пятое — акимат города Атырау не завершил восстановление действующего полигона твёрдых бытовых отходов. Шестое — акиматы Махамбетского, Жылыойского и Курмангазинского районов не организовали в полном объёме работы по очистке территорий, загрязнённых нефтепродуктами, совместно с компаниями «Sat Trans Service», «Sta Profit Company», «Kөlzhan Oil» и «Nors Caspian Oil Development». Срок исполнения данного мероприятия был установлен на 2023 год, — уточнил Аскар Жусупов.

Фото: департамент экологии региона

Разрабатывается новая редакция Дорожной карты

В настоящее время ведётся работа по подготовке новой версии Дорожной карты. Причинами стали несколько обстоятельств:

Во-первых, Комитет водных ресурсов передан Министерству водных ресурсов и ирригации, Комитет рыбного хозяйства — Министерству сельского хозяйства, Комитет геологии — Министерству промышленности и строительства.

Во-вторых, ряд мероприятий, предусмотренных ранее, утратили актуальность.

В-третьих, срок действующей Дорожной карты завершается в этом году.

— Для обеспечения финансирования экологических решений в регионе маслихатом Атырауской области был утверждён «План мероприятий по охране окружающей среды Атырауской области на 2025–2027 годы». В рамках этого плана предусмотрено проведение исследований «Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения Атырауской области, проведение исследований в рамках индикатора оценки экологической обстановки, оценка воздействия антропогенных факторов на здоровье, — добавил глава департамента.

Какие компании наносят вред окружающей среде?

По словам Аскара Жусупова, к предприятиям первой категории, оказывающим наибольшее воздействие на экологию, относятся 83 компании. Из них:

50% работают в нефтегазодобывающем секторе,

5% — в нефтепереработке и газохимии,

15% — в сфере управления полигонами, переработки и обезвреживания отходов,

21% — в других отраслях производства.

Ко второй категории относятся 30 предприятий, у которых зарегистрировано 64 объекта.

К третьей — 113 объектов, принадлежащих 64 компаниям.

— В прошлом году общий объём фактических загрязняющих выбросов составил 117,8 тысячи тонн. Это на 37,7 тысячи тонн или 24 % меньше, чем в 2021 году. Основная доля загрязнения атмосферного воздуха приходится на крупные предприятия первой категории — их вклад составляет 90 % от общего объёма выбросов. В частности: доля ТОО «Тенгизшевройл» составила 142,957 тысячи тонн; компания «North Caspian Operating Company N.V.» — 61,506 тысячи тонн; АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» — 11,480 тысячи тонн; ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» — также 11,480 тысячи тонн, — сообщил Аскар Жусупов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с начала текущего года в Атырау было наложено штрафов на сумму 916 млн тенге за загрязнение окружающей среды.