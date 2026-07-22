Власти Тараза намерены вырубить 90 тополей в центре города

В акимате рассказали, что деревья необходимо убрать для расширения тротуара и обустройства велодорожки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Реконструкция участка проспекта Толе би между домами № 38-58 началась еще в марте. Спустя четыре месяца работы дошли до наиболее чувствительной части проекта — удаления взрослых деревьев.

Речь идет об отрезке улицы от центральной площади до улицы Желтоксан. На опубликованном акиматом плане обозначены тополя, растущие на четной стороне проспекта — это второй ряд насаждений, расположенный ближе к проезжей части. Всего здесь планируют вырубить 90 деревьев.

О предстоящих работах городские власти сообщили заранее и пригласили жителей на встречу, которая состоялась 22 июля в парке имени Кайрата Рыскулбекова.

По словам акима города Бакытжана Орынбекова, проект не относится к категории изменений, способных причинить серьезный экологический вред и требующих обязательных общественных слушаний. Тем не менее в акимате решили обсудить предстоящую вырубку с горожанами.

Город становится пустыней

Еще до встречи объявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Жителей встревожило прежде всего то, что убрать хотят не только сухостой, но и взрослые зеленые деревья, десятилетиями формировавшие облик одной из центральных улиц Тараза.

— Вам лишь бы вырубить что-нибудь. Скоро в пустыню превратимся. Оставьте деревья в покое, уберите засохшие и посадите новые, — написал один из пользователей.

Другие напоминали, что тополя считаются эффективными естественными фильтрами и в недалеком прошлом массово высаживались в Таразе, где работали крупные химические предприятия. На то, чтобы вырастить такое дерево, уходят десятилетия, тогда как спилить его можно за несколько минут, отмечали комментаторы.

Еще один довод касался климата. По словам жителей, летом по городу уже сложно передвигаться из-за нехватки тени, а исчезновение очередного ряда взрослых деревьев только усугубит проблему.

— Раньше наш город славился как один из самых зеленых, а теперь будет пустыней, — говорится в другом комментарии.

Люди не отрицают необходимости ремонтировать тротуары и строить велодорожки. Главный вопрос заключается в цене такого благоустройства. Посадка молодых деревьев, по их мнению, не может считаться полноценной заменой, если за саженцами затем не ухаживают. В качестве примера горожане приводят ели и другие насаждения, которые засыхали в летнюю жару.

Звучал и другой аргумент — взрослые тополя давно стали частью визуального образа Тараза. Жители отмечали, что их можно увидеть на старых фотографиях и картинах с городскими пейзажами. После исчезновения карагачей, пишут они, очередь дошла до тополей.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Интернет-возмущение до встречи не дошло

На самой встрече острой дискуссии не получилось. Активные комментаторы до общественных слушаний не добрались.

Но, несколько участников все же подняли смежные вопросы. Они интересовались ходом реконструкции арычной системы, организацией полива и судьбой уже существующих насаждений. В частности, жители вновь указали на засыхающие ели.

При этом отсутствие массовой явки едва ли можно считать свидетельством того, что проблема никого не волнует. Поучаствовать в мероприятии все пришли несколько десятков горожан, активных общественников и просто местных жителей. Главный вопрос, на который аким города Бакытжан Орынбеков отвечал почти всю встречу — действительно ли необходимо убирать все 90 тополей и что конкретно появится на их месте.

Что показало обследование деревьев

В качестве одного из главных аргументов за вырубку акимат приводит результаты работы алматинского Института ботаники и фитоинтродукции. По заказу города специалисты провели оцифровку более 30 тысяч деревьев, охватив большинство центральных районов Тараза, а также несколько главных парков и скверов.

Состояние городского зеленого фонда оказалось тревожным. По оценке экспертов, 1 938 деревьев необходимо спилить в ближайшее время. Одни поражены заболеваниями и представляют угрозу для соседних насаждений, другие уже высохли и могут упасть.

Еще 17 767 деревьям требуется санитарная обрезка. Более 5 600 признаны больными, однако их пока можно сохранить при соответствующем лечении. Полностью здоровыми, согласно приведенным данным, оказались 9 448 деревьев — менее трети обследованного массива.

Проверить результаты работы специалистов может любой житель города. На созданной институтом интерактивной карте отмечены отдельные деревья, указаны их порода и координаты. В карточках также описываются выявленные проблемы и приводятся рекомендации — простой регулярный полив, лечение, санитарная обрезка либо удаление.

Если судить по оценкам экспертов, среди 90 деревьев, подлежащих спилу, многие действительно предстояло уничтожить даже без необходимости благоустройства, только из-за их состояния. Однако рядом с ними можно увидеть и вполне здоровые деревья. То есть весь зеленый фонд центральной части города нельзя описать как сплошь старый и опасный.

Наличие открытой карты позволит каждому самостоятельно зайти на сайт и оценить состояние деревьев, а не просто принимать официальные заявления на веру.

Что обещает акимат

После завершения реконструкции пешеходная зона должна стать шире, рядом предполагается оборудовать велодорожку. Оставлять участок без зелени власти также не намерены и на месте вырубленных тополей обещают посадить новые деревья.

По словам акима, Институт ботаники и фитоинтродукции рекомендовал делать ставку на лиственные породы. Наиболее подходящим для климата Тараза деревом глава города назвал карагач — он лучше переносит местные условия и хорошо приживается.

Однако самая важная для жителей часть проекта пока описывается преимущественно в будущем времени — тротуар расширят, велодорожку построят, деревья посадят. При этом не уточняется, сколько именно саженцев появится, будут ли это крупномерные деревья, когда пройдет высадка и кто станет отвечать за их полив и приживаемость.

Эти опасения нельзя назвать беспочвенными. На самой встрече жители спрашивали, почему в городе засыхают уже высаженные ели и как организован полив существующих насаждений.

Даже при надлежащем уходе молодым деревьям понадобятся годы, чтобы дать столько же тени, сколько взрослые тополя. Если же благоустройство ограничится разовой посадкой, проспект надолго останется без привычного зеленого коридора.

Стоит признать, что само по себе обновление этой части города необходимо. Как и удаление деревьев, действительно представляющих опасность. Но санитарный спил и расчистка территории под новый проект — не одно и то же. В первом случае речь идет о безопасности, во втором — о цене, которую город готов заплатить за расширенный тротуар и велодорожку.

Пока удаление 90 взрослых тополей уже закреплено в проекте, а их зеленая замена существует лишь в обещаниях. И насколько они будут выполнены, станет понятно не в день открытия обновленного проспекта, а лишь спустя несколько жарких сезонов.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в рамках стабилизации экологического положения планируют высадить почти миллион саженцев.