Засохшая трава и деревья: алматинцы обеспокоены состоянием набережной Сайран

По словам горожан, на территории начали засыхать трава и деревья, что, по их мнению, может говорить об отсутствии должного ухода.

В акимате Алматы сообщили, что генеральному подрядчику поручено устранить выявленные недостатки.

— В рамках гарантийных обязательств силами ТОО «Павлодарский речной порт» проводятся завершающие работы по устройству и наладке системы автоматического полива. На текущий момент осуществляется комплексная проверка работоспособности системы автоматического полива на всей территории озера Сайран с последующим устранением выявленных замечаний, — отметили в управлении развития общественных пространств Алматы.

Отметим, на модернизацию 47 гектаров набережной озера Сайран из бюджета было направлено более 12 млрд тенге. Озеленение территории включило посадку более 3 тысяч деревьев, 3 тысяч кустарников и 30 гектаров разнотравья. Для обустройства пляжной зоны завезено 6,5 тысячи тонн песка.

Водохранилище Сайран эксплуатируется с 1971 года. С 2023 года в городе реализуется проект по обновлению набережной озера Сайран. Изначально завершить реконструкцию территории озера Сайран планировалось до конца мая 2025 года.

В 2025 году, несмотря на отсутствие официального открытия, основные работы были завершены и объект фактически введен в эксплуатацию.