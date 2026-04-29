После обрезания на дому трое детей попали в больницу в ВКО

В Усть-Каменогорске трое детей попали в больницу после домашней процедуры обрезания, один ребенок госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Центра матери и ребенка, все три случая связаны с практикой проведения процедуры на дому, которую в пригороде Усть-Каменогорска начал предлагать частный исполнитель.

В итоге в больницу доставили троих пациентов с воспалением и кровотечениями.

— Мы приняли детей с осложнениями после таких вмешательств. В одном случае ребенку потребовалась госпитализация в отделение хирургии и урологии, он четвертый день получает необходимое лечение, — сообщил заведующий отделением хирургии и урологии ЦМИР Кайрат Рахимжанов.

Врачи подчеркивают, что, несмотря на распространенное восприятие процедуры как бытовой традиции, с медицинской точки зрения — это полноценное хирургическое вмешательство. Оно требуюет строгого соблюдения всех норм безопасности, а также обязательного наложения швов.

— Любая операция проводится с соблюдением асептики и антисептики. В условиях стационара есть стерильная среда, необходимое оборудование и медикаменты, а также специалисты, которые контролируют состояние пациента на всех этапах. Проведение таких процедур вне медицинских условий может привести не только к осложнениям, но и к риску передачи инфекций. Кроме того, частник вообще не накладывал швы, — отметил врач.

Медики призывают родителей не рисковать здоровьем детей и обращаться только в лицензированные медицинские учреждения. Даже несложные на первый взгляд вмешательства требуют профессионального подхода и последующего наблюдения.

