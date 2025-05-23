Приговор врачу, сделавшему неудачное обрезание 5-летнему мальчику, озвучили в Павлодаре

Уголовное дело рассмотрели по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником. Следствием установлено, что хирург нанес тяжкий вред здоровью мальчику в ходе проведения операции «Обрезание».

Свою вину хирург не признал и просил оправдать. Прокурор запросил год лишения свободы, а потерпевшие в свою очередь настаивали на максимальном наказании. Сакнция статьи предусматривает до 2 лет заключения.

Суд принял во внимание, что отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено, тогда как смягчающими являются: наличие у врача на иждивении троих малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, оказание медицинской помощи. В этой связи суд назначил 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Хирургу также запретили на год оказывать медицинские услуги по своему профилю. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в августе 202 года павлодарка через соцсети заявила, что ее 5-летний сын пострадал во время процедуры обрезания. Женщина рассказала, что мальчику ампутировали 1/3 головки полового члена. Ребенка доставили в столичный центр материнства и детства, а хирурга, проводившего процедуру, отстранили от операций.