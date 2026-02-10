После ливня в Кентау затопило улицы и парализовало движение

Больше всего воды скопилось на улицах Уалиханова, Логинова и Сейфуллина. Потоки частично перекрыли проезжую часть и создали опасность для водителей. На место направили три экскаватора и три бригады коммунального предприятия «Ащысай Су». Рабочие расчищали арыки, восстанавливали ливневый сток и отводили воду с дороги.

Непростая ситуация сложилась и на улицах Байтурсынова и Куралбаева. Туда дополнительно перебросили четыре единицы спецтехники и четыре мотопомпы. Еще две бригады усилили откачку воды и расчистку ливневой системы.

Кадр из видео

В акимате сообщили, что к работам подключили и предприятие «Жасыл қала». В общей сложности на улицы вышли 120 человек. Они очищали лотки и арыки, обеспечивали свободный отток дождевой воды и контролировали уровень подтоплений.

— В зонах риска ведется постоянный мониторинг. Специалисты следят за состоянием ливневой системы и оперативно устраняют заторы, — отметили в ведомстве.

Кадр из видео

Подъем воды зафиксировали и в других точках города. В районе проспекта Ясауи возле торгового центра «Казына», на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, в жилом массиве Бургем, а также на водопропускных сооружениях вдоль автодорог Кентау — Карнак и Кентау — Туркестан уровень воды превысил обычные показатели.

По информации акимата, ситуацию удалось стабилизировать. Ливневые каналы расчистили, движение постепенно восстановили, угрозу дальнейшего подтопления сняли.

