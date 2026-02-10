После ливня в Кентау затопило улицы и парализовало движение
Затяжной дождь превратил часть Кентау в сплошной поток воды. Улицы подтопило, автомобили двигались практически вплавь, пешеходы обходили лужи по обочинам. Коммунальные службы экстренно вывели спецтехнику, чтобы не допустить серьезных последствий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Больше всего воды скопилось на улицах Уалиханова, Логинова и Сейфуллина. Потоки частично перекрыли проезжую часть и создали опасность для водителей. На место направили три экскаватора и три бригады коммунального предприятия «Ащысай Су». Рабочие расчищали арыки, восстанавливали ливневый сток и отводили воду с дороги.
Непростая ситуация сложилась и на улицах Байтурсынова и Куралбаева. Туда дополнительно перебросили четыре единицы спецтехники и четыре мотопомпы. Еще две бригады усилили откачку воды и расчистку ливневой системы.
В акимате сообщили, что к работам подключили и предприятие «Жасыл қала». В общей сложности на улицы вышли 120 человек. Они очищали лотки и арыки, обеспечивали свободный отток дождевой воды и контролировали уровень подтоплений.
— В зонах риска ведется постоянный мониторинг. Специалисты следят за состоянием ливневой системы и оперативно устраняют заторы, — отметили в ведомстве.
Подъем воды зафиксировали и в других точках города. В районе проспекта Ясауи возле торгового центра «Казына», на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, в жилом массиве Бургем, а также на водопропускных сооружениях вдоль автодорог Кентау — Карнак и Кентау — Туркестан уровень воды превысил обычные показатели.
По информации акимата, ситуацию удалось стабилизировать. Ливневые каналы расчистили, движение постепенно восстановили, угрозу дальнейшего подтопления сняли.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области канал возле моста может создать угрозу для автомобильной дороги районного значения. При дальнейшем размыве дорожное полотно рискует быть разрушенным.