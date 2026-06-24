После изнуряющей жары регионы Казахстана накроют сильные дожди — прогноз на три дня

Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Погоду республики будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.

25 июня на северо-западе, севере, 25–26 июня на востоке, 26–27 июня на западе, северо-западе страны прогнозируются сильные дожди.

Ожидается спад сильной жары в северо-западных, северных и в центральных районах страны до 23-28 градусов тепла.

Но на южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы с районов Ашхабада, сохраняя жару 33-38 градусов, а в отдельных районах и очень сильную жару до 40-42 градусов.

На днях в Астане был побит температурный рекорд за 85 лет. Максимальная температура воздуха достигла +36,8°C, превысив предыдущий рекорд на 0,4°C. Ранее самый высокий показатель для 23 июня составлял +36,4°C и был зафиксирован в 1941 году.