Похолодание и дожди придут в Казахстан после аномальной жары

Прогноз погоды по Казахстану на 21–23 июля 2026 год представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, усилением ветра, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможны град, шквал.

На фоне осадков жара будет постепенно ослабевать: днем температура воздуха составит на севере и северо-западе РК +20+30°С, в центре и на востоке республики +22+35°С и даже в южных, юго-восточных регионах столбики термометров опустятся до отметки +27+35°С. Лишь на западе страны из-за выноса горячих воздушных масс с Ирана сохранятся высокие температуры +30+42°С.

О том, как изменение климата влияет на Казахстан, можно прочитать по ссылке.