Посевную кампанию завершили аграрии СКО

В Северо-Казахстанской области завершилась посевная кампания. Труженики поля засеяли сельскохозяйственными культурами 4,5 млн га, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации управления сельского хозяйства, зерновые в этом году заняли 3,4 млн га, масличные – 751 тыс. га, кормовые - 379 тыс. га, картофель – 26 тыс. га, овощи – 5 тыс. га.

- Увеличили посевы социально значимых культур. Гречихи – на 2 тыс. га, картофеля – на 1,7 тыс. га. Примерно на 20 тыс. га увеличили площадь кормовых культур. Объем внесенных минеральных удобрений возрос до 256,6 тыс. тонн. Учитывая природно-климатические сложности по осадкам прошлого года, аграрии получили удобрения казахстанского производства. Оплачивается сразу 60% заводу за счет бюджетных средств, оставшиеся 40% - после уборочной кампании выплачивает агроформирование, - сообщил руководитель управления Мейрам Мендыбаев.

На полях работали 12,7 тыс. единиц тракторов различных модификаций, 14 тыс. единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Аграрии были обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. Продолжаются работы по внесению минеральных удобрений в почву.

Господдержка отрасли сельского хозяйства на этот год сложилась в сумме 60 млрд тенге.

На этой неделе СПК «Солтустiк» объявила о начале приема заявок на кредитование по программе «Кен дала 2», которая призвана помочь агроформированиям в проведении весенне-полевых и уборочных работ за счет доступа к недорогим займам. На прошлой неделе вице-премьер Серик Жумангарин говорил о необходимости максимального упрощения доступа крестьянам к финансированию. В том числе о выработке мер, которые дадут возможность фермерам получить средства на весенне-полевые работы через СПК.