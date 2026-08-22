Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали: стали известны подробности

В социальных сетях появились фото и видео, на которых видно прибывшие к ТРЦ пожарные расчеты и эвакуацию людей.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что поступил вызов о возможном пожаре. Однако после прибытия спасателей открытого горения обнаружено не было, а повышенный ранг вызова не подтвердился. Причиной стала сработка пожарной сигнализации.

В самом ТРЦ также прокомментировали ситуацию.

— В Mega Alma-Ata сработала пожарная сигнализация. Ситуация под контролем, все системы работают в штатном режиме. ТРЦ продолжает работу. Угрозы для жизни и здоровья посетителей нет. В настоящее время мы проводим проверку и выясняем обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причины срабатывания сигнализации.

Ранее в одном из торгово-развлекательных центров Алматы произошло возгорание утеплителя кровли.