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    Посетителей ТРЦ в Алматы эвакуировали: стали известны подробности

    В торгово-развлекательном центре Mega Alma-Ata сработала пожарная сигнализация. Посетителей временно эвакуировали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар в меге
    Кадр из видео

    В социальных сетях появились фото и видео, на которых видно прибывшие к ТРЦ пожарные расчеты и эвакуацию людей.

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    В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что поступил вызов о возможном пожаре. Однако после прибытия спасателей открытого горения обнаружено не было, а повышенный ранг вызова не подтвердился. Причиной стала сработка пожарной сигнализации.

    В самом ТРЦ также прокомментировали ситуацию.

    — В Mega Alma-Ata сработала пожарная сигнализация. Ситуация под контролем, все системы работают в штатном режиме. ТРЦ продолжает работу. Угрозы для жизни и здоровья посетителей нет. В настоящее время мы проводим проверку и выясняем обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

    В настоящее время специалисты устанавливают причины срабатывания сигнализации.

    Ранее в одном из торгово-развлекательных центров Алматы произошло возгорание утеплителя кровли.

    Пожар Регионы Казахстана Эвакуация Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор