Порядок принесения президентской присяги могут изменить в Казахстане

Как отметил министр, изменение сроков и порядка проведения выборов требуют внесения соответствующих корректировок и в сроки принесения присяги Президентом.

— В этой связи в соответствующей статье Конституции предлагается установить, что присяга приносится в течение одного месяца со дня официального опубликования итогов выборов. Тем самым также предусматривается отказ от конкретной календарной даты, а день принесения присяги напрямую увязывается с датой объявления результатов выборов, — сказал Сарсембаев.

Аналогичный порядок предлагается применять и в случаях досрочного прекращения полномочий Президента, его отстранения от должности или смерти — лицо, принявшее президентские полномочия, также должно будет принести присягу в течение месяца.

— Таким образом обеспечивается баланс между оперативностью и легитимностью: с одной стороны, в системе государственного управления не возникает вакуума власти, с другой — каждое лицо, принимающее на себя высшие государственные полномочия, публично подтверждает свою ответственность перед народом в рамках конституционной процедуры принесения присяги, — подчеркнул министр.

Ранее Е.Сарсембаев рассказал о порядке проведения выборов в случае досрочного прекращения полномочий Президента Казахстана, который планируется закрепить в Конституции.