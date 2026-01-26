РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:14, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Порядок принесения президентской присяги могут изменить в Казахстане

    Министр юстиции Ерлан Сарсембаев сообщил о возможных изменениях в порядке вступления избранного Президента в должность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    второе заседание Конституционной комиссии
    Фото: Конституционный суд

    Как отметил министр, изменение сроков и порядка проведения выборов требуют внесения соответствующих корректировок и в сроки принесения присяги Президентом. 

    — В этой связи в соответствующей статье Конституции предлагается установить, что присяга приносится в течение одного месяца со дня официального опубликования итогов выборов. Тем самым также предусматривается отказ от конкретной календарной даты, а день принесения присяги напрямую увязывается с датой объявления результатов выборов, — сказал Сарсембаев. 

    Аналогичный порядок предлагается применять и в случаях досрочного прекращения полномочий Президента, его отстранения от должности или смерти — лицо, принявшее президентские полномочия, также должно будет принести присягу в течение месяца.

    — Таким образом обеспечивается баланс между оперативностью и легитимностью: с одной стороны, в системе государственного управления не возникает вакуума власти, с другой — каждое лицо, принимающее на себя высшие государственные полномочия, публично подтверждает свою ответственность перед народом в рамках конституционной процедуры принесения присяги, — подчеркнул министр.

    Ранее Е.Сарсембаев рассказал о порядке проведения выборов в случае досрочного прекращения полномочий Президента Казахстана, который планируется закрепить в Конституции.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Автор
