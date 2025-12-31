РУ
    19:45, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Порядка 3 тысяч машин сопровождают полицейские на трассах Акмолинской области

    Предновогодний день стал серьезным испытанием для участников дорожного движения и в Акмолинской области. С ночи 30 декабря сотрудники патрульной полиции несут службу в усиленном режиме из-за дождя и сильной гололедицы на автодорогах региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Неблагоприятные погодные условия привели к временному ограничению движения на ряде трасс. В результате на отдельных участках образовалось скопление транспорта.

     Несмотря на предновогоднюю суету и стремление водителей как можно быстрее добраться к близким, приоритетом остается обеспечение безопасности на дорогах.

    Кадр из видео

    В настоящее время патрульными службами организовано сопровождение порядка 3 тысяч транспортных средств, из которых более 2,5 тысячи — легковые автомобили и около 500 — грузовой транспорт. С каждым участником дорожного движения полицейские провели профилактические беседы, напомнив о необходимости строгого соблюдения дистанции и скоростного режима.

    Сотрудники полиции подчеркивают, что безопасность колонны зависит от ответственности каждого водителя и взаимного соблюдения правил дорожного движения. 

    Где введены ограничения на трассах к этому часу – можно прочитать здесь.

    Ранее между Карагандой и Темиртау застряли около 500 машин на трассе.

    Дарья Аверченко
    Автор
