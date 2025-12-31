Порядка 3 тысяч машин сопровождают полицейские на трассах Акмолинской области

Неблагоприятные погодные условия привели к временному ограничению движения на ряде трасс. В результате на отдельных участках образовалось скопление транспорта.

Несмотря на предновогоднюю суету и стремление водителей как можно быстрее добраться к близким, приоритетом остается обеспечение безопасности на дорогах.

В настоящее время патрульными службами организовано сопровождение порядка 3 тысяч транспортных средств, из которых более 2,5 тысячи — легковые автомобили и около 500 — грузовой транспорт. С каждым участником дорожного движения полицейские провели профилактические беседы, напомнив о необходимости строгого соблюдения дистанции и скоростного режима.

Сотрудники полиции подчеркивают, что безопасность колонны зависит от ответственности каждого водителя и взаимного соблюдения правил дорожного движения.

Ранее между Карагандой и Темиртау застряли около 500 машин на трассе.



