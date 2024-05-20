Портреты из тени: алматинский художник набирает популярность в соцсетях

Алматинский студент Рауаж Жарылкасынов создает портреты из тени с помощью обычных обрезков картона. Творчество молодого художника набирает большую популярность в соцсетях и вызывает восхищение у многих людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свои работы 22-летний алматинец публикует в соцсетях TikTok и Instagram. Его посты собирают миллионы просмотров, а именно: портреты знаменитостей из тени. Для этого он использует обрывки картонных коробок, шпажки и клей. Он также любит работать и в традиционной технике — масляными красками и кистью.

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Интерес к рисованию у молодого художника зародился еще в детстве, хотя в его семье никто не занимается искусством. Сначала он научился рисовать на бумаге своих любимых героев мультфильмов.

— Я научился рисовать с 7-8 лет. В то время не было мобильного телефона, интернета, популярных соцсетей TikTok и Instagram. По телевизору смотрел различные мультфильмы и фильмы, затем начал рисовать понравившихся мне персонажей на небольшом листке бумаги. Позже я самостоятельно изучил разные способы рисования, — сказал он.

Главный принцип в искусстве у Рауажа — свобода мысли.

— Я всегда нахожусь в поиске чего-то нового. Мой главный принцип в искусстве — свободная идея. Портрет — сложный жанр в изобразительном искусстве. Поэтому мне захотелось попробовать себя в этой сфере. Я решил сделать необычный портрет. Так я начал делать портреты людей из картона. Научился этому в интернете, —отметил Рауаж Жарылкасынов.

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Портреты Динмухамеда Конаева, Димаша Кудайбергена, Шавката Рахмонова, Виктора Цоя, Юрия Шатунова, Майкла Джексона и многих известных личностей, сделанные из обрезков картона, собрали миллионы просмотров на его странице в социальных сетях. Тысячи людей в комментариях оставляют восторженные отзывы и удивляются его талантом.

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

— Я часто делюсь ходом работы в социальных сетях. Месяц назад создал на своей странице в TikTok портрет известного футболиста. Многим понравилось это видео. Пользователи высоко ценят мои работы и желают творческих успехов. Это меня вдохновляет, — добавил художник.

Рауаж Жарылкасынов по состоянию здоровья окончил школу в 20 лет. Сейчас учится на втором курсе Казахского национального педагогического университета имени Абая по специальности «живопись». В свободное от учебы время занимается творчеством — превращает старую картонную коробку в произведение искусства. На его странице в соцсети — более миллиона подписчиков. Теперь у художника новая цель — проведение персональной выставки.

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Фото из архива Рауажа Жарылкасынова

Ранее сообщалось о художнице из Алматы Асель Сабыржанкызы, которая нарисовала портрет Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева необычным способом — из слов. Техника называется «Символьная графика». Таким же способом она написала портрет Абая.