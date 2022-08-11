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Художница нарисовала портрет Абая словами из песни «Көзімнің қарасы»
11 Августа 2022 13:54

Художница нарисовала портрет Абая словами из песни «Көзімнің қарасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 августа в Казахстане отмечался День Абая - великого казахского поэта, мыслителя. Необычный подарок к этому празднику преподнесла художница из Алматы Асель Сабыржанкызы (Ассоль). Портрет из слов – так можно охарактеризовать работу девушки. Она нарисовала портрет Абая словами из песни «Көзімнің қарасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня день рождения великого казахского писателя и поэта Абая Кунанбаева. Я не умею слагать рифмы, но кисть и холст — мои стихи! Пусть они восхвалят великого гения и новатора. Портрет написан словами из его песни «Көзімнің қарасы», - написала художница на своей странице в сети Instagram.

Техника называется «Символьная графика». Для девушки это не первый эксперимент написания портрета из слов. Таким же необычным способом она нарисовала портрет Президента РК Касым-Жомарта Токаева из слов. Глава государства после этого отправил ей благодарственное письмо и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов.

Асель Сабыржанкызы отметила, что такая техника очень популярна среди художников. Символьная графика - это когда из каких-то предметов рисуют портреты, есть еще другие элементы. Портреты Динмухамеда Кунаева, Керей хана и Жаныбек хана, Кенесары хана были нарисованы из маленьких человечков.

День Абая вчера масштабно отметили не только в стране, но и за рубежом. Выставка в честь 177-летия великого Абая вчера открылась в Нур-Султане. Горожан познакомили с поэтическим и философским наследием поэта, трудами ученых-абаеведов и переводами бессмертных произведений великого мыслителя на иностранные языки.

В Семее возложили цветы к памятнику Абая.

В музее «Цзиньтай» в центральном пекинском парке «Чаоян» в рамках празднования Дня Абая провели Абаевские чтения.


Кадр из видео


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