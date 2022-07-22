22 Июля 2022 22:42

Президент Казахстана поблагодарил алматинскую художницу за необычный портрет

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ – Художница из Алматы Асель Сабыржанкызы нарисовала портрет Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева необычным способом – из слов. Глава государства после этого отправил ей благодарственное письмо и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая техника очень популярна среди художников, называется символьная графика. Это когда из каких-то предметов рисуют портреты, еще другие элементы. У меня есть похожие работы: портреты Динмухамеда Кунаева, Керей хана и Жаныбек хана, Кенесары хана, но они были нарисованы из маленьких человечков. А здесь, я решила по-другому подойти, нарисовала Президента из слов. Вообще, такое практикуется среди художников. Я хотела так поддержать Касым-Жомарта Кемелевича. Рисунок из слов – это мой первый опыт», - поделилась Асель.

Она свою работу выложила в Instagram. Видео на сегодня набрало более 3 млн просмотров. Это для нее новый рекорд.

«На днях мне позвонили из Администрации Президента, сказали, что хотят передать мне кое-что. В итоге мне принесли конверт от Главы государства. Оказывается, Президент видел мою работу, ему все понравилось. В письме говорится: «будущее нашей страны будет светлее, если таких талантливых молодых людей, как ты, будет больше». Он мне также пожелал крепкого здоровья и успехов. Это очень приятно. Если честно, я не ожидала, что будет такая реакция от самого Президента. Я безумно счастлива», - отметила она.

По словам художницы, картина Президента уже продана. Она сейчас создает копию портрета для дальнейшей продажи.

«На создание первой картины ушло около двух дней. Я больше думала над тем, где, куда и какие слова писать. А второй портрет уже почти заканчиваю. На его создание потрачено немного времени», - заметила Асель.

Спикер также добавила, что часто снимает на камеру процесс своей работы. По ее словам, такие видео людям больше нравятся.

Асель Сабыржанкызы признается, что желание нарисовать какого-либо человека, знаменитостей появляется у нее спонтанно.

«Например, у меня есть портрет Батырхана Шукенова. Его я нарисовала в честь дня рождения Батыра. Портрет Геннадия Головкина я захотела написать перед его боем. Димаша Кудайбергена – после того, как услышала его песню «Самалтау». Мне она очень понравилась. Также у меня есть картины с изображением Бауыржана Момышулы и других знаменитостей. Их я рисовала маслом на холсте. Они большого размера и требуют много времени и усилия – ушло от одного до двух месяцев. Есть картины, которые создаются на бумаге, и где используются карандаши. Они занимают от одного дня до недели. Все зависит от вдохновения. Меня вдохновляют больше всего музыка и видеомэйкинг», - сказала Асель.

Художница любит экспериментировать. В прошлом году она в интернете прославилась тем, что одновременно тремя карандашами нарисовала портреты общественных деятелей Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова, а также трех биев – Толе би, Казыбек би, Айтеке би.

«У меня есть любовь к фотографиям. Это такое направление в живописи, называется гиперреализм. У меня всегда была мечта нарисовать такую картину, которую не отличить от фотографии. Я сама своей любовью к рисованию пришла к этому. Люблю рисовать в основном людей, но также могу нарисовать пейзажи, натюрморты, другие жанры. Я буду в дальнейшем пробовать новые техники, создавать необычные картины. Мне нравится удивлять людей», - отметила она.

Асель, известная в творческих кругах под псевдонимом Ассоль, рисованием занимается с пяти лет. Она родилась в Алматы. С 2002 по 2018 годы жила в столице.

«Там я закончила школу, колледж и университет. Потом вышла замуж и вернулась с супругом в Алматы. Сейчас мы живем здесь», - говорит она.

Свои картины она пишет у себя дома. Асель во всем поддерживает ее супруг и сын. В будущем она планирует открыть свою школу рисования, преподавать и организовать большую выставку. Всего у художницы насчитывается около 1 тыс. картин.