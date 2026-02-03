Понятия «наука» и «инновации» впервые закреплены в Конституции

По его словам, на первом заседании комиссии по Конституционной реформе он выступил с докладом, посвященным вопросам науки и образования.

— Мое выступление касалось именно науки и образования. В старом, неизмененном тексте Конституции отсутствовали понятия «наука» и «инновации». В нем упоминались лишь здравоохранение, образование и культура. Между тем, на мой взгляд, наука и инновации должны быть практически полностью интегрированы в конституционные нормы. В условиях современного общества наука становится основной производительной силой. Поэтому, учитывая ход времени и требования эпохи, я предложил включить в Конституцию термины «наука» и «инновации». Данное предложение было поддержано членами комиссии по Конституционной реформе, хотя по этому вопросу состоялась достаточно активная дискуссия. В прежней редакции Конституции термин «образование» был переведен с русского языка как «білім беру», то есть исключительно как процесс обучения. Моя позиция заключалась в том, чтобы слова, которые в русском языке охватываются понятием «образование», в казахском тексте были разграничены и обозначены как «білім» (знание), «ғылым» (наука) и «инновация» (инновации). В действующей редакции Конституции эти положения уже изложены именно в таком формате, — подчеркнул он.

По словам спикера, Конституция страны с 1995 года изменялась пять раз. Последние масштабные поправки были приняты в 2019 году при активном участии Главы государства. Тогда пересмотру подверглись порядка 30 статей Основного закона. Нынешние же конституционные изменения, как отметил он, были обусловлены переходом от двухпалатного Парламента к однопалатной системе. В результате этого текст Конституции обновлен на 84 процента.

— Переход от двухпалатного Парламента к однопалатному неизбежно требует перераспределения полномочий между ветвями власти. Ранее значительная часть властных полномочий находилась в ведении Сената. В случае изменения системы возникает закономерный вопрос: кому именно переходят эти функции. Согласно прежней редакции Конституции, если Президент временно не может исполнять свои обязанности, их должен был принять на себя председатель Сената. Однако в этой норме не был четко обозначен срок исполнения таких полномочий. Это мог быть как один месяц, так и период до проведения следующих выборов. В связи с этим возникла необходимость установления конкретных временных ограничений. В этой связи было принято решение объединить должности председателя Сената и государственного советника, а также учредить должность вице-президента. Его основная обязанность заключается в том, чтобы в случае невозможности исполнения полномочий Президентом временно продолжить выполнение его функций. При этом данная должность носит исключительно временный характер. В соответствии с новым законом, в течение семи дней должна быть назначена дата президентских выборов, которая подлежит утверждению на заседании Курултая, — пояснил спикер.

Говоря об институциональных изменениях, Жаксыбек Кулекеев также остановился на значении нового названия однопалатного Парламента — «Курултай».

— По предложению Президента однопалатному Парламенту было присвоено название «Курултай». Я считаю это абсолютно верным решением. «Курултай» — это исконное слово, которое на протяжении веков использовалось нашими предками. К примеру, при избрании ханов Золотой Орды собирался Курултай, на котором принимались ключевые государственные решения.

Если говорить о мировой истории, первый парламент в Европе появился в Англии примерно в конце XIII — начале XIV века. Между тем наши предки уже в середине XIII века использовали термин «Курултай» для обозначения собрания, выполнявшего парламентские функции. Именно на таких курултаях избирался каган — Глава государства. Смысловое происхождение слова «Курултай» восходит к значениям «собраться» и «объединиться», — пояснил Жаксыбек Кулыкеев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что меняет новая Конституция для защиты прав человека.