Понятия «наука» и «инновации» впервые закреплены в Конституции
До настоящего времени в Конституции не были зафиксированы такие понятия, как «наука», «образование» и «инновации». При этом русское слово «образование» было напрямую переведено и использовалось исключительно в значении «образовательная деятельность». Об этом в интервью программе «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly сообщил член комиссии по Конституционной реформе Жаксыбек Кулекеев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, на первом заседании комиссии по Конституционной реформе он выступил с докладом, посвященным вопросам науки и образования.
— Мое выступление касалось именно науки и образования. В старом, неизмененном тексте Конституции отсутствовали понятия «наука» и «инновации». В нем упоминались лишь здравоохранение, образование и культура. Между тем, на мой взгляд, наука и инновации должны быть практически полностью интегрированы в конституционные нормы. В условиях современного общества наука становится основной производительной силой. Поэтому, учитывая ход времени и требования эпохи, я предложил включить в Конституцию термины «наука» и «инновации». Данное предложение было поддержано членами комиссии по Конституционной реформе, хотя по этому вопросу состоялась достаточно активная дискуссия. В прежней редакции Конституции термин «образование» был переведен с русского языка как «білім беру», то есть исключительно как процесс обучения. Моя позиция заключалась в том, чтобы слова, которые в русском языке охватываются понятием «образование», в казахском тексте были разграничены и обозначены как «білім» (знание), «ғылым» (наука) и «инновация» (инновации). В действующей редакции Конституции эти положения уже изложены именно в таком формате, — подчеркнул он.
По словам спикера, Конституция страны с 1995 года изменялась пять раз. Последние масштабные поправки были приняты в 2019 году при активном участии Главы государства. Тогда пересмотру подверглись порядка 30 статей Основного закона. Нынешние же конституционные изменения, как отметил он, были обусловлены переходом от двухпалатного Парламента к однопалатной системе. В результате этого текст Конституции обновлен на 84 процента.
— Переход от двухпалатного Парламента к однопалатному неизбежно требует перераспределения полномочий между ветвями власти. Ранее значительная часть властных полномочий находилась в ведении Сената. В случае изменения системы возникает закономерный вопрос: кому именно переходят эти функции. Согласно прежней редакции Конституции, если Президент временно не может исполнять свои обязанности, их должен был принять на себя председатель Сената. Однако в этой норме не был четко обозначен срок исполнения таких полномочий. Это мог быть как один месяц, так и период до проведения следующих выборов. В связи с этим возникла необходимость установления конкретных временных ограничений. В этой связи было принято решение объединить должности председателя Сената и государственного советника, а также учредить должность вице-президента. Его основная обязанность заключается в том, чтобы в случае невозможности исполнения полномочий Президентом временно продолжить выполнение его функций. При этом данная должность носит исключительно временный характер. В соответствии с новым законом, в течение семи дней должна быть назначена дата президентских выборов, которая подлежит утверждению на заседании Курултая, — пояснил спикер.
Говоря об институциональных изменениях, Жаксыбек Кулекеев также остановился на значении нового названия однопалатного Парламента — «Курултай».
— По предложению Президента однопалатному Парламенту было присвоено название «Курултай». Я считаю это абсолютно верным решением. «Курултай» — это исконное слово, которое на протяжении веков использовалось нашими предками. К примеру, при избрании ханов Золотой Орды собирался Курултай, на котором принимались ключевые государственные решения.
Если говорить о мировой истории, первый парламент в Европе появился в Англии примерно в конце XIII — начале XIV века. Между тем наши предки уже в середине XIII века использовали термин «Курултай» для обозначения собрания, выполнявшего парламентские функции. Именно на таких курултаях избирался каган — Глава государства. Смысловое происхождение слова «Курултай» восходит к значениям «собраться» и «объединиться», — пояснил Жаксыбек Кулыкеев.
