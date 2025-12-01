Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе YouTube

Судя по сообщениям пользователей, сильнее всего пострадала веб-версия YouTube. Сайт часто не загружался, тогда как мобильное приложение в большинстве случаев продолжало работать стабильнее. У части пользователей на экране появлялось сообщение об ошибке с кодом «502».

По данным DownDetector, в пиковый момент о проблемах с доступом к YouTube сообщили более 11 тысяч человек. Причины сбоя компания Google, которой принадлежит YouTube, пока не прокомментировала. Сейчас доступ к YouTube постепенно восстанавливается.

Ранее масштабный технический сбой в инфраструктуре Cloudflare привел к массовым перебоям в работе ряда интернет-сервисов по всему миру.