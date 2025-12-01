РУ
    20:11, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе YouTube

    Сегодня днем у YouTube возникли серьезные технические проблемы. Тысячи пользователей сообщили, что видеоплатформа либо вовсе не открывается, либо загружается крайне медленно, свидетельствуют данные сервиса DownDetector, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе YouTube
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Судя по сообщениям пользователей, сильнее всего пострадала веб-версия YouTube. Сайт часто не загружался, тогда как мобильное приложение в большинстве случаев продолжало работать стабильнее. У части пользователей на экране появлялось сообщение об ошибке с кодом «502».

    По данным DownDetector, в пиковый момент о проблемах с доступом к YouTube сообщили более 11 тысяч человек. Причины сбоя компания Google, которой принадлежит YouTube, пока не прокомментировала. Сейчас доступ к YouTube постепенно восстанавливается.

    Ранее масштабный технический сбой в инфраструктуре Cloudflare привел к массовым перебоям в работе ряда интернет-сервисов по всему миру.

