    18:08, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Масштабный сбой Cloudflare: не работают Spotify, X, ChatGPT

    Масштабный технический сбой в инфраструктуре Cloudflare привел к массовым перебоям в работе ряда интернет-сервисов по всему миру, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Oxu.az

    Проблема привела к сбоям в работе X (ранее Twitter), Spotify, ChatGPT, Discord, Steam. Кроме того о проблемах сообщают пользователи игровых сервисыов, включая League of Legends, Valorant и Faceit. 

    Проблемы начались около 17:00 по времени Астаны. 

    Представители Cloudflare подтвердили данный факт и заявили, что продолжают работу по устранению неполадок. 

    Напомним, в начале сентября в работе ChatGPT произошел масштабный сбой

    Также сообщалось о том, что 4 сентября в разных странах мира произошел масштабный сбой в работе ключевых сервисов интернет-гиганта Google, входящего в состав холдинга Alphabet Inc. Пользователи массово сообщали о недоступности таких популярных платформ, как Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, а также основной поисковой системы Google.

    Теги:
    Сбой Технологии Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
