Масштабный сбой Cloudflare: не работают Spotify, X, ChatGPT

Проблема привела к сбоям в работе X (ранее Twitter), Spotify, ChatGPT, Discord, Steam. Кроме того о проблемах сообщают пользователи игровых сервисыов, включая League of Legends, Valorant и Faceit.

Проблемы начались около 17:00 по времени Астаны.

Представители Cloudflare подтвердили данный факт и заявили, что продолжают работу по устранению неполадок.

Напомним, в начале сентября в работе ChatGPT произошел масштабный сбой.

Также сообщалось о том, что 4 сентября в разных странах мира произошел масштабный сбой в работе ключевых сервисов интернет-гиганта Google, входящего в состав холдинга Alphabet Inc. Пользователи массово сообщали о недоступности таких популярных платформ, как Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, а также основной поисковой системы Google.