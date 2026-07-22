Польские технологии планируют внедрить при проектировании мостов в Казахстане

«Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» расширяет международное сотрудничество с ведущими профильными организациями Польши в области проектирования, цифровизации и развития нормативно-технической базы мостовой отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Минтранспорта.

Новые договоренности направлены на внедрение современных инженерных решений и повышение надежности мостовой инфраструктуры Казахстана.

Одним из ключевых направлений международного взаимодействия станет сотрудничество с Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Научно-исследовательским институтом дорог и мостов Польши. Планируется совместная реализация научных исследований, пилотных проектов и разработка нормативно-технических документов по применению типовых конструкций мостовых сооружений с учетом климатических, геологических и эксплуатационных особенностей Казахстана.

Еще одним направлением сотрудничества стало подписание меморандума с польской компанией Mosty Gdańsk Sp. z o.o., специализирующейся на проектировании мостовых сооружений. Стороны договорились о совместной работе по внедрению BIM-технологий, разработке цифровых моделей, проектированию мостов и оказанию технической экспертной поддержки.

Особое внимание будет уделено применению технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах проектирования. Использование цифровых моделей позволит повысить качество проектных решений, сократить вероятность ошибок еще на стадии разработки документации, а также повысить эффективность реализации инфраструктурных проектов.

Кроме того, стороны намерены внедрять современные методы обследования и мониторинга технического состояния мостов, совершенствовать подходы к управлению искусственными сооружениями на протяжении всего их жизненного цикла, а также организовывать обучение и повышение квалификации специалистов.

Развитие международного сотрудничества позволяет не только обмениваться профессиональным опытом, но и адаптировать лучшие мировые практики к условиям Казахстана. Внедрение BIM-технологий, современных методов обследования и передовых нормативных подходов станет важным шагом в повышении качества проектирования, строительства и эксплуатации мостовых сооружений.

Ранее сообщалось о том, что аварийный мост через реку Тургень заменят новым в Алматинской области.