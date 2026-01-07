Полный провал: новый асфальт ушел под землю в Шымкенте

Видео с места инцидента распространилось в социальных сетях. На кадрах зафиксированы повреждения дорожного покрытия как в центре проезжей части, так и у обочины. Автор публикации указывает, что участок был введен в эксплуатацию сравнительно недавно, и высказывает претензии к качеству проведенных строительных работ.

@aina.media.kz Шымкентте “жаңа” жолдар халықты мазақ қылып тұр. Қалада небәрі 6 ай бұрын ғана төселген асфальт бүгін ойылып, опырылып, жарамсыз күйге түскен. Қолданысқа берілгеніне көп бола қоймаған жолдардың бүгін үгітіліп жатқаны — жауаптылардың жұмысқа қалай қарағанын айқын көрсеткен сияқты. Мұны табиғатқа немесе ауа райына жабу — арсыздық. Тұрғындар асфальт төсеу кезінде технологияның өрескел бұзылғанын айтып отыр. Қабаты жұқа, негізі нығайтылмаған, сапасы сұраусыз қалған жол алғашқы сынақтан-ақ сүрінді. Осылайша жаңа жолдың игілігін көре алмаған тұрғындар жолды қайта қалпына келтіріп беруін талап етіп отыр. ♬ оригинальный звук - aina.media.kz

По запросу Kazinform ситуацию прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В акимате сообщили, что асфальтовое покрытие на улице Шырайлы в микрорайоне Туран Каратауского района было уложено в сентябре 2025 года подрядной организацией ТОО «Жарык Жол Сервис».

— На данном участке зафиксирована осадка асфальтобетонного покрытия. В ходе проверки установлено, что под проезжей частью ранее проходили канализационные трубы. В результате осадки грунта в этом месте произошло проседание асфальтового слоя, — пояснили в управлении.

Кадр из видео

Выявленные дефекты включены в план восстановительных работ. По данным управления, подрядной организацией уже проведена отсыпка щебня.

— Полное восстановление дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств запланировано на текущий год при наступлении благоприятных погодных условий, — сообщили представители управления.

Ранее жители Шымкента уже критиковали технологию укладки асфальта. Работы велись непосредственно на песок без применения специализированной техники.

Также сообщалось, что под новый асфальт в городе проваливались автомобили.