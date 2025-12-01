Полицию Мангистауской области обвинили в создании ОПГ: оглашены итоги проверки

По итогам проверки, проведенной комиссией Министерства внутренних дел Республики Казахстан, ни одно из выдвинутых обвинений не подтвердилось. Отмечается, что в анонимном коллективном письме содержались обвинения по 15 пунктам.

По данному вопросу члены комиссии депутат Мангистауского областного маслихата Бердигали Берекетов, Киикбай Ешман, председатель совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Онайбек Абдилов и председатель местного объединения паломников Абдирахман Куанышбек выступили с заявлением, заявив, что все сведения, изложенные в анонимном письме, являются клеветой.

Напомним, ранее сообщалось, что информацию о создании ОПГ руководством департамента опровергли в полиции Мангистауской области.