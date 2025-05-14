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    20:40, 13 Май 2025 | GMT +5

    Полиция задержала «короля Германии»

    В ФРГ запретили группировку «Королевство Германия», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.  

    Петер Фитцек (Peter Fitzek)
    Фото: BBC

    - «Королевство Германия» является крупнейшим объединением так называемого движения «рейхсбюргеров». Запрет распространяется и на многочисленные дочерние организации группировки. Он также включает блокировку интернет-страницы группировки и входящих в нее организаций. Ее активы будут конфискованы, чтобы гарантировать невозможность дальнейшего использования этих средств в экстремистских целях, - заявило МВД Германии.

    «Существенный удар» по среде «рейхсбюргеров»

    По словам министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта (Alexander Dobrindt), тем самым нанесен «существенный удар по так называемым рейхсбюргерам и самоуправленцам», поскольку под запрет попало крупнейшее объединение в этой среде, развивавшееся многие годы и не признающее легитимность государства Федеративная Республика Германия.

    - Члены этого объединения создали в нашей стране контргосударство и выстроили преступные экономические структуры, — отметил министр.

    Он подчеркнул, что участники группировки «упорно подрывают правовой порядок и монополию Федеративной Республики на применение силы» и подкрепляют «предполагаемые претензии на власть антисемитскими теориями заговора».

    Утром 13 мая сотни сотрудников правоохранительных органов провели обыски в помещениях группировки и домах ее ведущих членов в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

    Федеральная прокуратура Германии задержала четырех предполагаемых главарей «Королевства Германия», включая ее основателя Петера Фитцека (Peter Fitzek), называющего себя «королем Германии». По словам представителя ведомства, мужчины в возрасте от 37 до 59 лет 12 и 13 мая предстанут перед следственным судьей в Карлсруэ.

    В Германии — около 20 тысяч «рейхсбюргеров»

    «Королевство Германия» было основано в 2012 году в Виттенберге поваром по образованию и инструктором карате Петером Фитцеком, провозгласившим себя его «верховным сувереном». По данным группировки, в настоящее время она насчитывает около 6 тысяч членов.

    По оценкам немецких спецслужб, в Германии насчитывается примерно 20 тысяч «рейхсбюргеров», почти 2300 из них склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. «Рейхсбюргеры» не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ, считая себя гражданами «германского рейха». Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы.

    Между тем, Левая партия Германии выступила против перевооружения страны.

    Теги:
    ФРГ Европа Мировые новости Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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