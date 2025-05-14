Полиция задержала «короля Германии»

- «Королевство Германия» является крупнейшим объединением так называемого движения «рейхсбюргеров». Запрет распространяется и на многочисленные дочерние организации группировки. Он также включает блокировку интернет-страницы группировки и входящих в нее организаций. Ее активы будут конфискованы, чтобы гарантировать невозможность дальнейшего использования этих средств в экстремистских целях, - заявило МВД Германии.

«Существенный удар» по среде «рейхсбюргеров»

По словам министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта (Alexander Dobrindt), тем самым нанесен «существенный удар по так называемым рейхсбюргерам и самоуправленцам», поскольку под запрет попало крупнейшее объединение в этой среде, развивавшееся многие годы и не признающее легитимность государства Федеративная Республика Германия.

- Члены этого объединения создали в нашей стране контргосударство и выстроили преступные экономические структуры, — отметил министр.

Он подчеркнул, что участники группировки «упорно подрывают правовой порядок и монополию Федеративной Республики на применение силы» и подкрепляют «предполагаемые претензии на власть антисемитскими теориями заговора».

Утром 13 мая сотни сотрудников правоохранительных органов провели обыски в помещениях группировки и домах ее ведущих членов в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии.

Федеральная прокуратура Германии задержала четырех предполагаемых главарей «Королевства Германия», включая ее основателя Петера Фитцека (Peter Fitzek), называющего себя «королем Германии». По словам представителя ведомства, мужчины в возрасте от 37 до 59 лет 12 и 13 мая предстанут перед следственным судьей в Карлсруэ.

В Германии — около 20 тысяч «рейхсбюргеров»

«Королевство Германия» было основано в 2012 году в Виттенберге поваром по образованию и инструктором карате Петером Фитцеком, провозгласившим себя его «верховным сувереном». По данным группировки, в настоящее время она насчитывает около 6 тысяч членов.

По оценкам немецких спецслужб, в Германии насчитывается примерно 20 тысяч «рейхсбюргеров», почти 2300 из них склонны к насилию. Их объединяет неприятие демократии, монархические, ксенофобские и антисемитские взгляды. «Рейхсбюргеры» не признают послевоенный порядок и легитимность ФРГ, считая себя гражданами «германского рейха». Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы.

Между тем, Левая партия Германии выступила против перевооружения страны.