Левая партия Германии выступила против перевооружения страны

Двухдневный съезд Левой партии Германии завершился в городе Хемниц в субботу, 10 мая. Около 530 делегатов со всей страны одобрили резолюцию, где выступили, кроме прочего, против программы перевооружения.

«Мы играем центральную роль в протесте против перевооружения, социальных сокращений, разрушения климата и правого поворота», — сказано в тексте.

Левые популисты недовольны тем, что «богатые становятся богаче, а миллиарды долларов утекают в оружие».

«Новое правительство продолжит демонтаж государства всеобщего благосостояния и перевооружение», — считают делегаты съезда. Они считают, что новый кабмин ФРГ будет осуществлять «шаги в сторону авторитарной экономики» и «перевооружение ради перевооружения».

На съезде в Хемнице Левая партия решила развиваться как социалистическая и стремиться к «преодолению капитализма», заявила ее новый лидер, 37-летняя Хайди Райхиннек (Heidi Reichinnek). Лидеры партии также пообещали быть главными соперниками ультраправой «Альтернативы для Германии», особенно в восточных регионах ФРГ.

Как пишет агентство dpa, камнем преткновения на съезде стал конфликт в секторе Газа. Некоторые молодые члены партии пришли на съезд в арабском платке куфия («арафатка») и высказали недовольство тем, что их однопартийцы недостаточно критикуют Израиль. В итоге в резолюции съезда осуждаются «военные преступления» Израиля и говорится, что тот якобы намеренно «использует голод» против палестинцев.