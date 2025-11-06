Полиция Великобритании ищет двух заключенных, выпущенных на свободу по ошибке

В среду британская полиция провела еще два обыска, после того как стало известно, что за последнюю неделю из тюрьмы по ошибке были освобождены двое заключенных. Всего за несколько дней до этого правительство ввело более строгие проверки.

Как отмечает издание, эти непреднамеренные освобождения еще больше усугубляют положение пенитенциарной службы, которая уже много лет испытывает нехватку ресурсов.

Полиция заявила, что эти двое были ошибочно освобождены из тюрьмы Вандсворт на юго-западе Лондона, которая в прошлом году была переведена на особый режим содержания. Поводом для этого стал побег заключенного, он сумел зацепиться за днище грузовика для доставки еды.

Столичная полиция сообщила, что 24-летний Брахим Каддур-Шериф был ошибочно освобожден 29 октября. Полиция Суррея заявила, что разыскивает 35-летнего Уильяма Смита, который также не должен был выходить на свободу в понедельник.

Полиция заявила, что ей сообщили об инциденте только во вторник, спустя шесть дней после ошибочного освобождения Каддур-Шерифа. Он легально въехал в Великобританию в 2019 году, но просрочил срок пребывания и находился на начальной стадии процесса депортации.

В сообщении говорится, что Брахим Каддур-Шериф, гражданин Алжира, отбывавший наказание за незаконное проникновение с целью кражи, также известен под другими вариантами своего имени, в том числе Ибрагим.

В полиции также подтвердили, что он является зарегистрированным сексуальным преступником, год назад осужденным за непристойное обнажение.

— У Шерифа была шестидневная фора, но мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы сократить разрыв и установить его местонахождение, — сказал коммандер Пол Треверс, который курирует расследование.

Тем временем полиция Суррея сообщила, что в понедельник Смит был приговорен к 45 месяцам за многочисленные преступления, связанные с мошенничеством, и в тот же день был по ошибке освобожден.

Случайные освобождения еще больше усугубляют положение пенитенциарной службы, которая на протяжении многих лет испытывала нехватку ресурсов, и нового лейбористского правительства. Оно вернулось к власти в июле прошлого года спустя 14 лет, сменив предыдущую консервативную администрацию.

Освобождение произошло спустя всего две недели после того, как 24 октября из тюрьмы Челмсфорд к востоку от Лондона по ошибке был выпущен проситель убежища, оказавшийся в центре антииммиграционных протестов летом.

Гражданин Эфиопии Хадиш Герберсласи Кебату, приговоренный к 12 месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, был пойман после двухдневных поисков и теперь депортирован в Эфиопию.

После поисков Кебату правительство объявило об усилении проверок безопасности в тюрьмах и начало независимое расследование этой ошибки.

Заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми, также и министр юстиции, заявил, что он «абсолютно возмущен». Он попытался возложить вину за проблемы, с которыми столкнулось тюремное ведомство, на предыдущее правительство.

Незадолго до того, как стало известно о последнем инциденте, Лэмми в Палате общин неоднократно отказывался подтвердить, были ли еще какие-либо просители убежища ошибочно освобождены после случая с Кебату.

Согласно правительственным данным, за год, закончившийся в марте 2025 года, по ошибке были освобождены 262 заключенных, что на 128% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.

Представители консерваторов заявили, что лейбористское правительство должно взять вину на себя, поскольку резкое увеличение числа заключенных напрямую связано с его решением освобождать некоторых заключенных раньше во избежание переполненности тюрем.

