Полиция опровергла данные депутата о преступности в Астане

— В связи с заявлениями, озвученными на заседании маслихата города Астаны относительно уровня преступности в столице, департамент полиции сообщает, что приведенные сведения не соответствуют действительности и официальным данным уголовной статистики. За последние годы в городе Астане ежегодно регистрируется не более 17 тысяч преступлений. Более того, по сравнению с прошлым годом уровень преступности снизился на 1 887 преступлений, что подтверждается официальными данными, формируемыми в установленном законом порядке, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что также не соответствуют действительности статистические сведения по отдельным видам преступлений, озвученные в ходе заседания. Указанные заявления не подтверждены официальными источниками и искажают реальную криминогенную обстановку в городе.

— Департамент полиции обращает внимание, что распространение недостоверной информации, в том числе лицами, обладающими публичным статусом и должностными полномочиями, вводит общественность в заблуждение и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Публичные заявления о состоянии правопорядка должны основываться исключительно на проверенных и официальных данных, — сообщается в пресс-релизе ДП.

В настоящее время департаментом полиции запрошены сведения у организации, на которую ссылался выступающий в своем заявлении. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, сегодня депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев на заседании маслихата заявил о высоком уровне преступности в районе «Сарыарка» Астаны.