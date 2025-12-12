Депутат назвал самые криминальные районы Астаны, аким пообещал проверить данные

— Аналитические исследования Maksut Narikbayev University и аналитического центра MIND указывают, что более половины всех преступлений в Астане сосредоточено на трех процентов территорий города — это вокзал, прилегающие кварталы, частный сектор. Это дает основание говорить, что самым криминогенным районом является 16-й округ и сам район «Сарыарка». По аналитическим исследованиям и заключениям экспертов, до 50 процентов всех преступлений совершается на ограниченных территориях Сарыаркинского района, особенно вблизи железнодорожного вокзала, старого частного сектора и промышленных зон, — заявил Ергалиев.

Он отметил, что район «Сарыарка» стабильно занимает первое место по уровню криминальной активности в сравнении с другими районами столицы. Депутат привел статистические данные, согласно которым за 2024 год, по данным Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры, всего в городе зарегистрировано 17 339 преступлений.

— Исходя из общего числа преступлений в Астане и концентрации преступности, ориентировочное количество преступлений составляет в районе 40 087 преступлений в год. По видам преступности: в Сарыаркинском районе совершается 35 убийств в год, 26 изнасилований, более 546 наркопреступлений. Получается, каждые 10 дней совершается одно убийство, а каждые 15 дней — одно изнасилование, шесть краж, два наркопреступления в день. Каждый день — или грабеж или хулиганство. Это похоже на военную сводку из отчетов боевых действий. По международному показателю Crime ray на 100 тысяч жителей из 10 самых криминогенных столиц мира, например, в Каракасе совершается 3,5 тысячи преступлений, в Претории — 3,5 тысячи преступлений. Сарыаркинский район занимает второе место из всех криминогенных столиц мира, — заявил депутат.

Заявление Ергалиева прокомментировал аким столицы Женис Касымбек.

— Надо очень аккуратно делать такие заявления и доказывать ваши цифры. Сравнивать нас с Каракасом и Венесуэлой очень сложно, поэтому я прошу уважаемых депутатов нести ответственность за каждое свое слово. Такие заявления надо делать очень аккуратно, — сказал Касымбек.

Аким района «Сарыарка» Жанасыл Шаукентаев в ответ отметил, что в районе наблюдается снижение уровня преступности.

— За этот год мы планировали открыть один опорный пункт, но в итоге открываем два. Еще один будет запущен до конца года. Что касается регистрации преступлений, в целом по району идет снижение на 12 процентов по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году было зарегистрировано более четырех тысяч уголовных дел, то в этом году — значительно меньше. Дополнительно по району устанавливаем две тысячи камер, — сообщил аким района.

Женис Касымбек пообещал разобраться в ситуации и проверить озвученные данные.

Ранее мы писали о том, что в Астане фиксируется снижение случаев хулиганства. За истекший период текущего года зарегистрировано 38 фактов, что на 12% меньше, чем в прошлом году.