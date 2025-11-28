Количество случаев хулиганства снизилось в Астане

Об этом сообщил прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры города Астаны Саяхат Султанов.

— Из указанного количества производством окончено 24 уголовных дела, по результатам девять лиц привлечены к различным мерам наказания, из них трое осуждены к лишению свободы от пяти до шести лет, остальные дела находятся в производстве, — сказал он на пресс-конференции в Службе коммуникаций города Астаны.

По словам прокурора, большинство преступлений совершается в общественных местах, как правило, лицами в состоянии алкогольного опьянения и носит публичный характер.

Анализ показал, что хулиганство чаще всего совершают мужчины в возрасте от 14 до 47 лет, многие из них — безработные или ранее судимые.

В этой связи, по данным прокуратуры, в городе усилено патрулирование возле увеселительных заведений.

Кроме того, в Астане установлено 15 039 видеокамер на 1700 объектах, подключенных к ЦОУ департамента полиции. Из них 10 тысяч камер интегрированы в ситуационный центр прокуратуры города. На наиболее криминогенных участках дополнительно устанавливают еще 2000 видеокамер.

Султанов также напомнил, что, согласно уголовному законодательству, хулиганство — это особо дерзкое нарушение общественного порядка, связанное с явным неуважением к обществу. Оно может сопровождаться насилием, угрозой насилия, порчей имущества либо непристойными действиями. Наказание варьируется от штрафа и административного ареста до лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что мошенница из Астаны продавала несуществующие авто из Южной Кореи.