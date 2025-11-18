Мошенница из Астаны продавала несуществующие авто из Южной Кореи

По информации столичной прокуратуры, осужденная вводила в заблуждение потерпевших о налаженных связях зарубежом. Женщина предлагала потенциальным покупателям приобрести автомашины из Южной Кореи по выгодным ценам при условии внесения полной предоплаты.

— При этом предоставляемые потерпевшим автомобили были ранее арендованы виновной в автопрокатных компаниях во временное пользование. К примеру, мошенница получила от потерпевшего 14,5 млн тенге за поставку четырех автомобилей, официальное переоформление транспортных средств предполагалось в дальнейшем. При этом виновная первое время вносила арендную плату за автомашины для сокрытия своей преступной деятельности. От ее мошеннических действий пострадали свыше 70 лиц на общую сумму порядка 420 млн тенге, — говорится в сообщении.

В суде прокурорами доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры аренды по прокату автомашин заключала для исполнения своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях.

В суде осужденная признала вину в полном объеме.

Приговором суда злоумышленница осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Прокуратура столицы рекомендует воздерживаться от заключения сделок с лицами, не имеющими официальных полномочий либо документов, подтверждающих право на предоставление тех или иных услуг.

Ранее сообщалось, что операторы связи в РК смогут блокировать номера с мошенническими звонками.