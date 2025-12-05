Полиция Костанайской области внедрила систему, умеющую «читать» стертые номера оружия

В Костанайскую область прибыли специалисты из Астаны и Алматы для работы с уникальным оборудованием по восстановлению идентификационных номеров оружия. Они привезли современный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для восстановления удаленных идентификационных номеров на огнестрельном оружии.

Исполняющая обязанности начальника оперативно-криминалистического управления ДП Людмила Гарашова отметила, что внедрение подобного высокоточного оборудования значительно расширяет возможности сотрудников и повышает качество проводимых криминалистических исследований.

Программно-аппаратный комплекс, разработанный белорусским брендом Regula, работает по магнитооптическому методу. Эта технология позволяет восстановить маркировку даже в случаях, когда идентификационный номер был умышленно стерт или поврежден. Принцип работы основан на изменении магнитного поля металла при нанесении номера. Даже после удаления маркировки структура металла сохраняет следы деформации. Оборудование Regula позволяет считать эти изменения и визуализировать первоначальный номер.

По словам представителя компании Игоря Стародубцева, подобные системы широко используются в международной практике и демонстрируют высокую эффективность в криминалистике.

Полиция подчеркивает, что применение современных технологий усиливает возможности оперативно-криминалистических подразделений и способствует более оперативному раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Напомним, более 2300 единиц оружия было изъято из незаконного оборота в Казахстане.