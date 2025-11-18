Более 2300 единиц оружия изъято из незаконного оборота в Казахстане

Так, по информации аместителя начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жандоса Батырбекова, с начала года из незаконного оборота изъято более 2300 единиц оружия.

— Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них — автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3200 боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества, — говорится в сообщении.

Также изъято 17 единиц криминального оружия, включая 8 единиц, похищенных в период январских событий, остальные — ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.

Ранее сообщалось, что с помощью дронов МВД выявлено более 4 тысяч нарушений правил дорожного движения.