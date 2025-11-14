МВД РК объединяет цифровые инструменты для борьбы с нарушениями ПДД в платформе «ТОР»

— Внедряем и применяем цифровые решения для надзора за дорожным движением. Ввели контроль за движением с помощью дронов. Ими выявлено свыше 4 тысяч нарушений. Для борьбы со «злостными нарушителями» объединили все цифровые инструменты и камеры в платформу «ТОР». Она комплексно решает задачи по: отслеживанию передвижения транспорта; поиску разыскиваемого авто — по марке, модели и цвету; «опасных водителей» с агрессивным вождением; контролю «уставших водителей», движущихся непрерывно более восьми часов, — сказал Г.Саргулов.

Спикер также сообщил, что совместно с Министерством транспорта установлен контроль средней скорости на трассах. В качестве эксперимента, на автодорогах «Астана — Щучинск» и «Астана — Караганда» АО «НК „КазАвтоЖол“ установлено 56 диодных знаков переменной информации. Они позволяют снижать разрешенную скорость движения при ухудшении погодных условий.

Для пресечения фактов наездов на пешеходов проводится работа по установке на переходах комплекса фиксации непредоставления преимущества пешеходам. Только в Карагандинской области 22 такими комплексами пресечено свыше 7 тысяч нарушений.

В заключение Г.Саргулов отметил, что продолжается совершенствование законодательства в сфере дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Астане объединили номера служб реагирования 101 и 112. В будущем планируется объединение всех четырех экстренных служб (101 — пожарная, 102 — полиция, 103 — скорая помощь, 112 — служба реагирования) по всей стране.