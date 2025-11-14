РУ
    20:41, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Астане объединили номера служб реагирования 101 и 112

    МЧС РК объединило номер пожарной охраны 101 с единым номером вызова экстренных служб 112. Таким образом в Астане запустили Единую систему экстренного реагирования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Пилотный проект заработал в Центре планирования и оперативного управления ДЧС Астаны. Там создали операторский зал, интегрированный с городской системой видеонаблюдения. Теперь жители столицы смогут звонить на единый номер 112, который будет автоматически перенаправлять вызовы по адресу.

    — С начала 2025 года совместно с МЧС РК реализуется пилотный проект по определению местоположения звонящего абонента с использованием международного протокола AML (Advanced Mobile Location), который уже успешно применяется в странах Европы и США. Цель внедрения технологии — обеспечить автоматическую передачу координат абонента при звонке в экстренные службы. Смартфоны на базе Android и iOS будут отправлять данные о местоположении, что позволит оперативнее направлять ближайшие силы реагирования и сокращать время прибытия помощи, — сообщил генеральный директор IT-Space Нуржан Нурлыбаев.

    Для реализации проекта внедрена информационная система «Комек-112», являющаяся полностью казахстанской разработкой. Она уже интегрирована в службы 101 и 112 города Астаны.

    — На сегодня объединены службы 101 и 112, а следующим этапом станет интеграция со службой 103. В перспективе Казахстан перейдет к единому стандарту экстренного реагирования, аналогичному западной системе 911, где все экстренные службы работают в единой цифровой системе и обеспечивают полный комплекс помощи по одному номеру, — поделился специалист.

    В будущем за счет объединения всех четырех экстренных служб (101 — пожарная, 102 — полиция, 103 — скорая помощь, 112 — служба реагирования) по всей стране в единый колл-центр, в МЧС намерены сэкономить траты на содержание сотрудников и повысить скорость обработки вызовов.

    — Каждый звонок теперь учитывается: если абонент не дозвонился, оператор может автоматически перезвонить. Таким образом, пропущенные или экстренные вызовы не остаются без внимания. Система подбирает силы и средства реагирования с минимальным участием человека: автоматически определяется ближайшая часть, территория и необходимые ресурсы. Например, если объект пожароопасный и там хранятся горюче-смазочные материалы, система сразу формирует план реагирования и направляет соответствующие подразделения. Ранее все эти процессы выполнялись вручную, и на этапе передачи информации терялось от 5 до 10 минут. Кроме того, при координации между различными службами также уходило дополнительное время, что теперь значительно сокращено, — сказал Нуржан Нурлыбаев.

    К слову, ежегодно диспетчеры «112» принимают около 750 тысяч звонков от жителей столицы. Сейчас на «112» поступает 1800–2000 звонков в сутки, около 30% — реальные ЧС.

