Полиция Алматы перешла на усиленный режим

В Алматы под председательством начальника департамента полиции города, генерал-майора полиции Арыстангани Заппарова, состоялся единый развод комплексных сил полиции. Он поставил перед личным составом ключевые задачи — обеспечить правопорядок, усилить профилактическую работу и оперативно реагировать на любые правонарушения.

— Мы переходим на усиленный вариант несения службы, чтобы гарантировать спокойствие горожан в праздничные дни. Задачи полиции неизменны — Закон и порядок. Каждый сотрудник должен работать ответственно, внимательно и принципиально. От вашей службы зависит безопасность людей, и любые правонарушения должны быть выявлены и пресечены своевременно, — подчеркнул Арыстангани Заппаров.

Отмечается, что особое внимание будет уделено патрулированию мест массового пребывания людей, безопасности дорожного движения, профилактике подростковой преступности и правонарушений в сфере альтернативного транспорта. Также усилены пешие и автопатрули, задействованы кинологические расчеты, подразделения УАП, УОБ и оперативные службы.

— Полиция Алматы призывает граждан соблюдать нормы законодательства, быть внимательными и незамедлительно сообщать о любых правонарушениях или подозрительных ситуациях, — добавили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что полиция опровергла данные депутата об уровне преступности в Астане.