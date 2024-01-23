Полиция Алматы ищет авторов фейков о землетрясении

Оперативные подразделения департамента полиции Алматы устанавливают личности авторов ложных сообщений, которые минувшей ночью сеяли в обществе необоснованную панику и страх из-за землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

- За распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность, - предупреждает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

Ранее стражи порядка призвали граждан к информационной культуре и рекомендовали доверять лишь сведениям из официальных источников.

В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение, в результате которого пострадали 44 человека.