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    15:57, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Полиция Алматы ищет авторов фейков о землетрясении

    полиция
    Фото: Kazinform

    Оперативные подразделения департамента полиции Алматы устанавливают личности авторов ложных сообщений, которые минувшей ночью сеяли в обществе необоснованную панику и страх из-за землетрясения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - За распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность, - предупреждает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.

    Ранее стражи порядка призвали граждан к информационной культуре и рекомендовали доверять лишь сведениям из официальных источников.

    В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение, в результате которого пострадали 44 человека.

    Теги:
    МВД РК Землетрясение Алматы Фейки Закон и право Регионы Казахстана Землетрясение Регионы полиция Общество
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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