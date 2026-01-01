Полицейские сыграли в «Тайного Санту» для детей в Таразе

Акция прошла в преддверии Нового года в формате инициативы «Бір баланың арманын орында». Детям предложили написать письма с самыми заветными желаниями, не зная, кто именно станет их адресатом.

Фото: Департамент полиции Жамбылской области

В детских посланиях были просьбы о гаджетах и устройствах виртуальной реальности, игрушках и книгах, спортивной одежде и инвентаре, платьях и косметике. В одном из писем ребенок поделился мечтой стать полицейским и попросил книги, которые помогут сделать первые шаги к этой цели.

Фото: Департамент полиции Жамбылской области

Все письма были переданы сотрудникам Департамента полиции Жамбылской области. Акцию поддержали все подразделения – от руководства департамента до рядовых полицейских.

Каждый из них стал «тайным Сантой», исполнив одно из детских желаний.

Стражи порядка рассказали, что в результате ни одно письмо не осталось без ответа – все просьбы, о которых писали дети, были выполнены.

Полицейские вручили подарки лично накануне праздника во главе с начальником ДП Жамбылской области Кайсаром Султанбаевым.

