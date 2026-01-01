РУ
    Полицейские сыграли в «Тайного Санту» для детей в Таразе

    Дети, оставшиеся без родительской опеки, написали письма с новогодними мечтами, а сотрудники полиции постарались их исполнить, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Полицейские сыграли в «Тайного Санту»
    Фото: Департамент полиции Жамбылской области

    Акция прошла в преддверии Нового года в формате инициативы «Бір баланың арманын орында». Детям предложили написать письма с самыми заветными желаниями, не зная, кто именно станет их адресатом.

    Полицейские сыграли в «Тайного Санту»
    Фото: Департамент полиции Жамбылской области

    В детских посланиях были просьбы о гаджетах и устройствах виртуальной реальности, игрушках и книгах, спортивной одежде и инвентаре, платьях и косметике. В одном из писем ребенок поделился мечтой стать полицейским и попросил книги, которые помогут сделать первые шаги к этой цели.

    Полицейские сыграли в «Тайного Санту»
    Фото: Департамент полиции Жамбылской области

    Все письма были переданы сотрудникам Департамента полиции Жамбылской области. Акцию поддержали все подразделения – от руководства департамента до рядовых полицейских.

    Каждый из них стал «тайным Сантой», исполнив одно из детских желаний.

    Стражи порядка рассказали, что в результате ни одно письмо не осталось без ответа – все просьбы, о которых писали дети, были выполнены.

    Полицейские вручили подарки лично накануне праздника во главе с начальником ДП Жамбылской области Кайсаром Султанбаевым.

    Ранее мы рассказывали как встретить год Лошади, а также о том, сколько стоит вызов Деда Мороза и Снегурочки в городах Казахстана. 

