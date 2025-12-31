Как встретить год Лошади — 2026

12-летний цикл основан на том, что Юпитер делает полный круг вокруг Солнца за 12 лет. Каждому году соответствует свое животное, которое наделяется особенными качествами.

У казахов этот цикл включает:

Тышқан (мышь, крыса) Сиыр (корова, бык, вол) Барыс (барс, тигр) Қоян (заяц, кот, кролик) Ұлу (улитка, дракон, крокодил) Жылан (змея) Жылқы (лошадь) Қой (овца, коза) Мешін, маймыл (обезьяна) Тауық (курица, петух) Ит (собака) Доңыз (кабан, свинья).

Фото: Freepik

Названия животных в цикле могут варьироваться в зависимости от страны.

По казахскому 12-летнему календарю, наступающий год пройдет под знаком Лошади.

Лошадь — один из самых многогранных символов в мировой культуре. Она объединяет в себе природную дикость и преданную службу человеку. Во многих мифах и традициях лошадь наделяли духовной силой и интуицией. Также лошадь — это знак верности, трудолюбия и выносливости, надежный помощник и мудрый советчик.

Лошадь ассоциируется прежде всего со свободой, движением и энергией. Она символизирует стремление вперед, развитие и внутреннюю силу.

Исторически лошадь была знаком власти и благородства — спутником правителей и воинов, олицетворением лидерства и победы.

Что надеть

2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Считается, что это время мощной энергии, скорости и больших перемен.

Стихия года — Огонь, поэтому главная палитра — теплая и яркая. Можно выбрать все оттенки красного (алый, винный, гранатовый), оранжевый, золотой и солнечный желтый. Также можно использовать глубокие шоколадные, кофейные или терракотовые тона, которые символизируют землю, которая «успокаивает» огонь.

Лошадь ценит натуральность и благородство. Поэтому выбирайте шелк, атлас, бархат или качественный лен. Избегайте «дешевого» блеска и синтетики.

Фото: Nano Banana Pro

Что приготовить

Лошадь — животное травоядное, любящее простор и свежесть. Стол должен быть богатым, но легким: с большим количеством зелени, овощей и злаков, символической пиалой с зерном, десертами из яблок и моркови, при этом астрологи советуют избегать блюд из конины.

Как украсить дом

Чтобы украсить дом к Новому году в духе Лошади, используйте натуральный декор из дерева и живые растения, повесьте над дверью подкову концами вверх для привлечения удачи и добавьте теплый свет с помощью красных или золотых свечей.

Что дарить

На Новый год, символом которого является Лошадь, стоит дарить подарки, связанные с движением, свободой и активной жизнью — это могут быть абонементы в спортзал, сертификаты на танцы или верховую езду и спортивные аксессуары, вещи для путешествий вроде стильного чемодана, органайзеров или билетов в новое место. Кроме того можно дарить подарки для уюта: качественный текстиль в «огненной» гамме или изделия из натурального дерева.

При этом главный совет — нужно избегать скуки и застоя, встречая праздник активно, с танцами, играми или прогулкой на свежем воздухе.