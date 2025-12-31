Как встретить год Лошади — 2026
В восточном календаре 2026 год называют годом Лошади, передает агентство Kazinform.
12-летний цикл основан на том, что Юпитер делает полный круг вокруг Солнца за 12 лет. Каждому году соответствует свое животное, которое наделяется особенными качествами.
У казахов этот цикл включает:
- Тышқан (мышь, крыса)
- Сиыр (корова, бык, вол)
- Барыс (барс, тигр)
- Қоян (заяц, кот, кролик)
- Ұлу (улитка, дракон, крокодил)
- Жылан (змея)
- Жылқы (лошадь)
- Қой (овца, коза)
- Мешін, маймыл (обезьяна)
- Тауық (курица, петух)
- Ит (собака)
- Доңыз (кабан, свинья).
Названия животных в цикле могут варьироваться в зависимости от страны.
По казахскому 12-летнему календарю, наступающий год пройдет под знаком Лошади.
Лошадь — один из самых многогранных символов в мировой культуре. Она объединяет в себе природную дикость и преданную службу человеку. Во многих мифах и традициях лошадь наделяли духовной силой и интуицией. Также лошадь — это знак верности, трудолюбия и выносливости, надежный помощник и мудрый советчик.
Лошадь ассоциируется прежде всего со свободой, движением и энергией. Она символизирует стремление вперед, развитие и внутреннюю силу.
Исторически лошадь была знаком власти и благородства — спутником правителей и воинов, олицетворением лидерства и победы.
Что надеть
2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Считается, что это время мощной энергии, скорости и больших перемен.
Стихия года — Огонь, поэтому главная палитра — теплая и яркая. Можно выбрать все оттенки красного (алый, винный, гранатовый), оранжевый, золотой и солнечный желтый. Также можно использовать глубокие шоколадные, кофейные или терракотовые тона, которые символизируют землю, которая «успокаивает» огонь.
Лошадь ценит натуральность и благородство. Поэтому выбирайте шелк, атлас, бархат или качественный лен. Избегайте «дешевого» блеска и синтетики.
Что приготовить
Лошадь — животное травоядное, любящее простор и свежесть. Стол должен быть богатым, но легким: с большим количеством зелени, овощей и злаков, символической пиалой с зерном, десертами из яблок и моркови, при этом астрологи советуют избегать блюд из конины.
Как украсить дом
Чтобы украсить дом к Новому году в духе Лошади, используйте натуральный декор из дерева и живые растения, повесьте над дверью подкову концами вверх для привлечения удачи и добавьте теплый свет с помощью красных или золотых свечей.
Что дарить
На Новый год, символом которого является Лошадь, стоит дарить подарки, связанные с движением, свободой и активной жизнью — это могут быть абонементы в спортзал, сертификаты на танцы или верховую езду и спортивные аксессуары, вещи для путешествий вроде стильного чемодана, органайзеров или билетов в новое место. Кроме того можно дарить подарки для уюта: качественный текстиль в «огненной» гамме или изделия из натурального дерева.
При этом главный совет — нужно избегать скуки и застоя, встречая праздник активно, с танцами, играми или прогулкой на свежем воздухе.