    13:50, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Полицейские автомобили подожгли в Семее

    В Семее в городских чатах распространилось видео с горящими автомобилями в микрорайоне «Юность» - сообщения сопровождались предположениями о поджоге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Как сообщили в департаменте полиции области Абай, инцидент произошел накануне вечером около 18:10 возле участкового пункта полиции. По данным ведомства, 66-летний ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил умышленные противоправные действия и поджег два автомобиля — Chevrolet Cobalt и Changan.

    — Установлено, что транспортные средства принадлежат сотрудникам полиции. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе департамента.

    По факту поджога начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются мотивы произошедшего и все обстоятельства инцидента.

    Ранее сообщалось, что спасатели потушили горящий автомобиль в Астане.

    Семей Пожар Полиция Область Абай Авто
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
