Полицейские автомобили подожгли в Семее

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, инцидент произошел накануне вечером около 18:10 возле участкового пункта полиции. По данным ведомства, 66-летний ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил умышленные противоправные действия и поджег два автомобиля — Chevrolet Cobalt и Changan.

— Установлено, что транспортные средства принадлежат сотрудникам полиции. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе департамента.

По факту поджога начато досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются мотивы произошедшего и все обстоятельства инцидента.

