Политолог назвал положения, которые могут впервые появиться в Конституции РК

Он напомнил, что Конституция 1995 года действует уже более 30 лет и является одной из самых долгосрочных за всю историю Казахстана. По его словам, предыдущие конституции имели значительно меньший срок действия, а Конституция 1993 года просуществовала менее двух лет и сопровождалась политическим кризисом.

Шибутов отметил, что необходимость конституционных изменений связана с трансформацией общества, государства и международной среды. В частности, в действующем Основном законе отражены устаревшие положения, тогда как современные реалии требуют закрепления новых подходов.

— Давно ушли в прошлое госкомитеты и телеграфы, которые в действующей Конституции упомянуты. Цифровые права, которых в действующей Конституции нет, они уже для молодежи гораздо более востребованы. Нам надо в новой Конституции существенно разделять права человека и права гражданина, потому что, по сравнению с 1995-м годом, у нас в стране гораздо больше и живет, и учится, и работает иностранцев, чем тогда. Это уже сотни тысяч человек и, соответственно, мы уже должны это учесть в праве, — отметил эксперт.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что запрос общества выходит за рамки базовых гарантий безопасности и включает возможности самореализации, защиты интеллектуальной собственности и творческой деятельности.

Политолог выразил уверенность, что предлагаемый проект Конституции учитывает ключевые изменения в политической системе и общественных отношениях и может получить поддержку граждан на всенародном референдуме.

Отметим, что на уровне Конституции впервые закрепляются принципы, касающиеся интернета и цифровой среды. Они включают защиту персональных данных и кибербезопасность.

Ранее на заседании сообщалось, что в проект новой Конституции РК включили переходные положения, определяющие сроки ее вступления в силу и порядок перехода к однопалатному Парламенту.

Напомним, отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному Парламенту. Обсуждение реформы продолжалось около полугода.

На сегодняшний день Конституционная комиссия на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.