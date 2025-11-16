Политику предоставления убежища ужесточат в Великобритании

Как заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд, эту защиту будут регулярно пересматривать, и беженцы должны будут вернуться в свои страны происхождения, как только они будут признаны безопасными. Кроме того, отменят юридическую обязанность поддерживать некоторых просителей убежища, в том числе предоставляя им жилье и еженедельные выплаты. Такая помощь будет предоставляться по усмотрению властей и может быть отозвана, например, если просители убежища совершают преступления.

— Махмуд пояснила, что Великобритания «гордится своей традицией радушно принимать тех, кто спасается от опасности», однако «эта щедрость привлекает нелегальных мигрантов». Глава МВД указала, что люди пересекают Европу через «безопасные страны», а затем переправляются через Ла-Манш в Великобританию, — пишет издание.

По данным BBC, людям, получившим убежище в Великобритании, придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявление на постоянное проживание.

В то же время, более сотни британских организаций заявили, что эти меры «только вредят». Британский совет по делам беженцев заявил, что мигранты приезжают в Великобританию из-за семейных связей или знания языка, а не потому, что сравнивают системы предоставления убежища.

За 12 месяцев, предшествовавших марту 2025 года, ходатайство о предоставлении убежища в Соединенном Королевстве подали 109 343 человека — это на 17% больше, чем в предыдущем году.

